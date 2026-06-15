La selección de fútbol de España debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 15 de junio enfrentando a Cabo Verde y una de las estrellas a seguir será el joven delantero Lamine Yamal, de apenas 18 años. El técnico Luis de la Fuente lidera un bloque consolidado en Europa que busca revalidar su jerarquía en los estadios norteamericanos y apelará al talento del atacante del FC Barcelona en sus esquemas tácticos, cuya recuperación va viento en popa tras la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el partido de LaLiga ante el Celta el pasado 22 de abril y podría llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista.

Considerado junto a Nico Williams como una de sus principales armas ofensivas, Yamal y el combinado español encadenan un ciclo reciente repleto de éxitos internacionales. ‘La Roja’ se consagró campeona de la Nations League 2023 ante Croacia y conquistó la Eurocopa frente a Inglaterra con un rendimiento colectivo sobresaliente. Pese a caer en la final continental del 2025 ante Portugal, España mantiene una propuesta futbolística fresca y vertical, destacando el dinamismo de sus bandas de cara al estreno mundialista.

El historial de debuts de España en los mundiales muestra un balance de contrastes que sirve de advertencia para el cuerpo técnico actual. En la edición de Qatar, el seleccionado español cortó una racha negativa al golear de forma contundente por 7-0 a Costa Rica. Previamente, el equipo sufrió duros tropiezos iniciales como la derrota ante Suiza en 2010 o la caída frente a Países Bajos. La actual plantilla busca sumar tres puntos clave para liderar su grupo en el que figuran Arabia Saudita y Uruguay.

Horarios para ver a Lamine Yamal en el España – Cabo Verde por el Mundial 2026

España, Francia e Italia: 6:00 p.m.

Reino Unido: 5:00 p.m.

Cabo Verde: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1:00 p.m.

Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 12:00 p.m.

Ecuador, Colombia, Panamá y Perú: 11:00 a.m.

Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicaragua y Costa Rica: 10:00 a.m.

Canales TV y streaming para ver a Lamine Yamal en el España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

En España

Señal abierta Televisión de pago / streaming RTVE emitirá los partidos de Cabo Verde (incluido vs España) en directo por La 1 y en RTVE Play, según una guía de dónde ver a Cabo Verde en el Mundial. DAZN tiene los derechos de todos los partidos del Mundial 2026 en TV de pago en España y emitirá el España vs Cabo Verde.

En Cabo Verde y región africana

Televisión de pago / streaming SuperSport y New World TV, señales disponibles por satélite y en la plataforma DStv, retransmitirán los partidos de Cabo Verde (incluido el debut ante España).

En Latinoamérica (incluido Perú)

Para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay México y Centroamérica La señal DSPORTS (DIRECTV) emitirá todos los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, lo que incluiría España vs Cabo Verde. La cobertura completa del Mundial estará disponible en ViX (plataforma de streaming).

Lamine Yamal en el España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: Datos clave del partido

Partido: España vs Cabo Verde, jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo H).

Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026.

Estadio: Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)