Julio Enciso salió lesionado del partido de Paraguay vs. Nicaragua. (Video: Tigo Sports)
Julio Enciso salió lesionado del partido de Paraguay vs. Nicaragua. (Video: Tigo Sports)

recibió una pésima noticia a menos de una semana de su debut en el . , una de las principales figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, tuvo que abandonar el amistoso frente a Nicaragua a los 16 minutos tras sufrir una molestia en el muslo derecho. El atacante cayó al césped visiblemente afectado, fue retirado en camilla y no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía al vestuario. Aunque aún se esperan los exámenes médicos oficiales, en Paraguay existe preocupación por una posible lesión muscular que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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