”¡Messi, te amo!”: el tierno momento que vivió Leo antes del Argentina vs. Suiza (Foto: EFE)
”¡Messi, te amo!”: el tierno momento que vivió Leo antes del Argentina vs. Suiza (Foto: EFE)

Minutos antes del inicio del encuentro entre por los cuartos de final del , dejó una imagen que rápidamente conquistó a los hinchas.

Mientras ambos equipos aguardaban en el túnel para saltar al campo, los niños que acompañaban a la selección argentina no pudieron contener la emoción y comenzaron a gritarle: “¡Te amo, Messi! ¡Te amo, Messi!”.

El capitán de la ‘Albiceleste’ respondió con una sonrisa, les estrechó la mano y permitió que los pequeños lo tocaran, demostrando una vez más la cercanía y el cariño que mantiene con sus seguidores más jóvenes.

Tras ese breve pero emotivo momento, Messi volvió a concentrarse por completo en el compromiso ante Suiza, con el objetivo de conducir a Argentina hacia las semifinales del Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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