La primera fecha de la fase de grupos del Mundial ya quedó atrás y, con ella, llegaron los primeros movimientos importantes en los mercados de largo plazo. Tras los resultados iniciales, Betano, Promotor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, actualizó las cuotas de los principales candidatos al título, al máximo goleador y a las selecciones con mayores opciones de avanzar en el torneo.

Francia toma ventaja en la carrera por el título

Luego de la jornada inaugural, Francia aparece como la principal candidata para levantar la Copa del Mundo con una cuota de 4.75.

Detrás de los franceses se ubican:

Inglaterra ( 6.40 )

) España ( 6.80 )

) Argentina ( 8.50 )

) Portugal ( 9.75 )

) Brasil ( 10.50 )

) Alemania ( 13.50 )

) Noruega (20.00)

La cuota refleja la confianza del mercado en una selección francesa que mantiene una de las plantillas más profundas del torneo y que, además, cuenta con varias figuras llamadas a marcar diferencias en las fases decisivas.

Messi y Mbappé encabezan la lucha por la Bota de Oro

La pelea por terminar como máximo goleador del Mundial también comienza a tomar forma.

Luego de la primera fecha, Lionel Messi lidera la tabla de artilleros con tres anotaciones y aparece entre los grandes favoritos con una cuota de 4.50.

Sin embargo, el principal candidato para Betano sigue siendo Kylian Mbappé, quien paga 4.00.

Los principales aspirantes son:

Kylian Mbappé (Francia) – 4.00

Harry Kane (Inglaterra) – 4.25

Lionel Messi (Argentina) – 4.50

Erling Haaland (Noruega) – 9.50

Kai Havertz (Alemania) – 14.00

Folarin Balogun (Estados Unidos) – 16.00

Vinícius Júnior (Brasil) – 25.00

La presencia de Messi en la cima de la clasificación tras la primera jornada añade un ingrediente especial a una carrera que promete mantenerse abierta durante gran parte del campeonato.

Europa sigue dominando las proyecciones

A nivel de confederaciones, las cuotas reflejan un claro favoritismo para las selecciones europeas.

Betano ofrece:

UEFA – 1.22

CONMEBOL – 3.75

CONCACAF – 18.00

CAF – 18.00

AFC – 30.00

OFC – 1250.00

El mercado considera que el próximo campeón del mundo debería salir nuevamente de Europa, aunque Argentina y Brasil mantienen vivas las opciones sudamericanas de romper esa tendencia.

¿Qué selección europea llegará más lejos?

Entre los representantes de UEFA, Francia también domina este mercado.

Las cuotas actualizadas muestran:

Francia – 3.75

Inglaterra – 5.00

España – 5.25

Portugal – 8.00

Alemania – 12.00

Noruega – 16.50

Países Bajos – 18.00

Bélgica – 30.00

La diferencia entre Francia, Inglaterra y España evidencia que los tres equipos son considerados actualmente los principales candidatos europeos a pelear por el título.

Argentina lidera Sudamérica

Dentro de CONMEBOL, Argentina mantiene una ligera ventaja sobre Brasil.

Las cuotas son:

Argentina – 2.15

Brasil – 2.70

Colombia – 6.00

Uruguay – 18.00

La actuación de Lionel Messi y el buen arranque albiceleste han reforzado la confianza del mercado en que Argentina será nuevamente la selección sudamericana con mejor desempeño en la competición.

Estados Unidos toma ventaja en CONCACAF

La selección anfitriona aparece como la gran favorita para llegar más lejos entre los equipos de CONCACAF.

Betano paga:

Estados Unidos – 1.80

México – 2.75

Canadá – 6.25

Panamá – 50.00

El rendimiento de los norteamericanos en la primera jornada les ha permitido abrir distancia frente a sus rivales regionales.

Marruecos lidera las opciones africanas

Entre las selecciones africanas, Marruecos continúa siendo la referencia tras el prestigio ganado en los últimos grandes torneos internacionales.

Las cuotas actuales son:

Marruecos – 1.90

Senegal – 5.15

Ghana – 10.00

Egipto – 10.00

Los favoritos para clasificar a octavos

Tras la primera fecha, varias selecciones quedaron muy cerca de encaminar su clasificación a la fase eliminatoria.

Las cuotas más destacadas para avanzar a octavos son:

Inglaterra – 1.20

Francia – 1.23

Alemania – 1.38

Argentina – 1.39

España – 1.39

Brasil – 1.45

Portugal – 1.47

Estados Unidos – 1.55

México – 1.55

Bélgica – 1.57

Suiza – 1.60

Noruega – 1.65

Canadá – 1.75

Colombia – 1.75

Con apenas una fecha disputada, el Mundial ya comienza a perfilar candidatos y sorpresas. Las próximas jornadas serán determinantes para confirmar tendencias o provocar nuevos movimientos en las cuotas de Betano, Promotor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde cada partido puede cambiar por completo el panorama rumbo al título.