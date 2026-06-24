Marruecos vs Haití juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo brasileño se verá por Cazé TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas en algunos países. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará el miércoles 24 de junio en el Estadio de Atlanta.

El Grupo C del Mundial 2026 llega a su momento de definición este miércoles 24 de junio, cuando Marruecos y Haití se enfrenten en una vibrante tercera jornada. Será un choque decisivo donde los norteafricanos buscarán revalidar su chapa de candidatos frente a un combinado caribeño que anhela hacer historia en su regreso a la máxima cita tras 52 años de ausencia.

La escuadra marroquí, dirigida por Walid Regragui, salta al campo con la obligación de asegurar su boleto a los dieciseisavos de final y consolidar su proyecto deportivo. Tras deslumbrar al mundo en Qatar 2022, los “Leones del Atlas” confían en la jerarquía de figuras como Achraf Hakimi y Brahim Díaz para imponer condiciones y adueñarse del ritmo del partido desde el pitazo inicial.

En el plano táctico, Marruecos apostará por un juego de posesión fluida y transiciones veloces por las bandas para desarmar el bloque rival. La consigna será monopolizar el mediocampo mediante triangulaciones precisas, buscando que la profundidad de sus extremos logre romper el cerrojo defensivo que seguramente planteará el cuadro centroamericano en su propio campo.

Por su parte, la selección de Haití encara estos noventa minutos como una auténtica final que podría catapultarlos a la gloria mundialista. El equipo comandado por Sébastien Migné ha demostrado ser un rival sumamente combativo y físico, dejando en claro que no viajaron a Norteamérica solo para participar, sino para competir de igual a igual ante rivales de mayor peso histórico.

La estrategia haitiana se basará en sostener un bloque bajo muy ordenado, encomendándose a la seguridad y experiencia del portero Johnny Placide bajo los tres palos. Su principal arma para dar el gran golpe radicará en el contragolpe fulminante, buscando explotar la potencia y explosividad de su delantero estrella Duckens Nazon cada vez que Marruecos deje espacios en retaguardia.

Las cartas están echadas para presenciar un duelo de contrastes fascinantes entre la técnica depurada del conjunto marroquí y el despliegue físico innegociable de los caribeños. Mañana se definirá qué selección logra imponer su libreto en el terreno de juego para mantener vivo el ansiado sueño mundialista y asegurar su presencia en las rondas de eliminación directa.

Marruecos vs Haití: ver transmisión DIRECTV, ESPN y DGO online. (Video: @equipedomaroc)