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Minuto 69.ingresó al campo y, en la primera pelota que tocó, filtró un pase preciso para dejar mano a mano a Lautaro Martínez. El delantero quedó frente al arquero de Islandia, quien lo derribó dentro del área, provocando que el árbitro sancionara penal. A los 71 minutos, el propio Messi se encargó de ejecutar la pena máxima y definió con calidad para establecer el 2-0 de Argentina ante Islandia, como último amistoso previo a su debut ante Argelia en el Mundial 2026. Con esta anotación, el capitán de la ‘Albiceleste’ alcanzó los 117 goles con la selección absoluta y amplió aún más su récord como máximo goleador histórico del combinado nacional.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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