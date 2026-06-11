La Fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026 nos permitirá ver el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte este jueves 11 de junio. El encuentro promete muchas emociones. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Es necesario recordar que ambas selecciones se volverán a ver las caras en un Mundial luego de haber protagonizado el duelo inaugural del certamen del 2010, que acabó con empate (1-1). Como las dos escuadras quieren empezar con pie derecho la competición, habrá un gran partido para mirar.
¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 este jueves 11 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México vs. Sudáfrica?
Este jueves 11 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Alemania: ZDF, MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX
- República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo