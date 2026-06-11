Este jueves 11 de junio empieza la fiesta más importante del fútbol: la Copa del Mundo 2026. Esta histórica edición será la primera que sea en tres países y todo Norteamérica será la casa en esta oportunidad. Por eso, mira el primer partido que será México vs. Sudáfrica desde el Estadio Azteca, a partir de las 13:00 horas CDMX, con transmisión del Canal 2 de Las Estrellas en señal abierta para todo el territorio mexicano. Aquí te dejo con los detalles para ver el minuto a minuto.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
El Canal de Las Estrellas se encuentra disponible en los servicios de cable de TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Aquí tienes los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026.
- Canal 2 de señal abierta
- Canal 2 de TotalPlay
- Canal 102 de Dish
- Canal 102 de Izzi
- Canal 102 de Star TV
- Canal 1102 de SKY
¿Cómo ver México vs. Sudáfrica EN VIVO ONLINE por Streaming?
Si deseas mirar el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en streaming, necesitas contratar ViX Premium:
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Horario, TV y dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026
- Lugar: Estadio Azteca
- Horario: 13:00 horas CDMX
- Canal TV: Canal 2 Las Estrellas
- Streaming: ViX Premium