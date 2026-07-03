Por los 16avos de final del Mundial 2026, Argentina vs. Cabo Verde miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Miami, pactado para este viernes 3 de julio desde las 7:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo con Lionel Messi? En Argentina podrás seguirlo a través de TyC Sports (TyC Sports Play) y TV Pública, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

La Copa del Mundo se disfruta por las señales de TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Telefe?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde a través de Telefe, señal que transmitirá en vivo este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá una extensa previa, el relato del encuentro, entrevistas y el análisis posterior de la participación de la Albiceleste.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Telefe en señal abierta?

El encuentro Argentina vs. Cabo Verde podrá verse gratis por Telefe en la televisión abierta de Argentina, a través de las distintas repetidoras del canal en todo el país. De esta manera, millones de aficionados podrán seguir el partido sin necesidad de contar con una suscripción de TV paga.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Mi Telefe?

Otra alternativa para disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde es mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. El servicio permite acceder a la transmisión en vivo y a contenidos especiales del Mundial 2026 desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Mi Telefe desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el Argentina vs. Cabo Verde descargando la aplicación de Mi Telefe o ingresando al sitio web oficial desde el navegador de su dispositivo móvil. Allí tendrán acceso a la transmisión en vivo y a los mejores momentos del partido.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Telefe en una computadora?

El partido Argentina vs. Cabo Verde también podrá verse desde una laptop o PC ingresando a la página oficial de Mi Telefe, donde estará disponible la señal en vivo de Telefe y toda la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Telefe en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde en pantalla grande podrán acceder a Mi Telefe desde navegadores compatibles o mediante dispositivos como Chromecast, Apple TV y Android TV, siempre que cuenten con una conexión a internet estable.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por Telefe en Flow y DGO?

Además de la señal abierta y de Mi Telefe, el partido Argentina vs. Cabo Verde también estará disponible en plataformas como Flow y, según la disponibilidad regional, en DGO, permitiendo que los usuarios sigan el encuentro desde distintos dispositivos.

¿Qué ofrece Telefe durante la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Cabo Verde, Telefe ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y toda la información relacionada con el camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con una cobertura dedicada exclusivamente a la Albiceleste.