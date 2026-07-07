Por los octavos de final del Mundial 2026, Argentina vs. Egipto miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Atlanta, pactado para este martes 7 de julio desde la 1:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo con Lionel Messi? En Argentina podrás seguirlo a través de Telefe (Mi Telefe), TyC Sports (TyC Sports Play) y TV Pública, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Telefe en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto a través de Telefe, una de las señales que transmitirá en vivo este compromiso de los octavos de final del Mundial 2026. La cadena ofrecerá una amplia cobertura con la previa, el relato del encuentro, entrevistas y análisis posteriores de la actuación de la Albiceleste.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Telefe en señal abierta?

El encuentro Argentina vs. Egipto podrá verse de manera gratuita por Telefe en todo el territorio argentino mediante la televisión abierta y las distintas repetidoras del canal. De esta manera, millones de aficionados podrán seguir el partido sin necesidad de contratar un servicio de televisión paga.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Mi Telefe?

Otra alternativa para disfrutar del Argentina vs. Egipto es mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial de la cadena, que permitirá seguir la transmisión en vivo y acceder a contenidos especiales relacionados con el Mundial 2026 y la Selección Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Mi Telefe desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el Argentina vs. Egipto descargando la aplicación de Mi Telefe o ingresando al portal oficial desde el navegador de su dispositivo móvil. La plataforma permite ver la señal en vivo y acceder a noticias, videos y contenidos exclusivos del Mundial.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Mi Telefe en una computadora?

El partido Argentina vs. Egipto también podrá verse desde una laptop o PC ingresando a Mi Telefe en vivo, donde estará disponible la señal de Telefe y la cobertura especial del encuentro de octavos de final.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto por Telefe en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. Egipto en pantalla grande podrán acceder a Mi Telefe desde navegadores compatibles o mediante dispositivos como Chromecast, Android TV y Apple TV, siempre que cuenten con una conexión estable a internet.

¿Qué ofrece Telefe durante la transmisión de Argentina vs. Egipto?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Egipto, Telefe ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y una cobertura integral de la Selección Argentina, que buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 frente al combinado africano.

Por los octavos de final del Mundial 2026, TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium tienen los derechos de transmisión de los partidos de Argentina. (Video: AFA)