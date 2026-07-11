Desde el Estadio Kansas City, este sábado 11 de julio se llevará a cabo el partido entre Argentina vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los cuartos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 20:00 horas; en México comenzará a las 19:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe (Mi Telefe). Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del Argentina vs Suiza:

El conjunto de Lionel Scaloni encara este crucial desafío lidiando con la presión histórica de retener la corona y el evidente desgaste físico acumulado tras las rondas previas. La “Albiceleste” confía ciegamente en la conducción de Lionel Messi y el buen pie de su medular para resolver los trámites más asfixiantes.

Del otro lado asoma un cuadro helvético al que no le asustan los escenarios complejos ni los rivales de peso. Bajo la batuta de Murat Yakin, los europeos se han transformado en una verdadera muralla táctica, capaz de desesperar a cualquier potencia gracias a su impecable sincronización y disciplina.

La pizarra nos anticipa un guion bastante predecible en cuanto a la tenencia: los sudamericanos serán los dueños del balón. Su objetivo será darle muchísima fluidez a la posesión mediante triangulaciones rápidas por el centro, intentando generar los huecos necesarios para romper el cerrojo rival.

Suiza, por su parte, se sentirá en su hábitat natural cediendo el protagonismo y esperando agazapada en bloque bajo. Con Granit Xhaka como eje en la recuperación, su negocio será frustrar la creación argentina y activar transiciones fulminantes al espacio para lastimar de contragolpe.

¿Cómo ver Argentina vs Suiza por Telefe EN VIVO?

Los hinchas en Argentina podrán seguir el partido entre Argentina vs Suiza por la pantalla de Telefe, que transmitirá el encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 como parte de su cobertura especial del torneo. La señal abierta ofrecerá la previa, el relato del compromiso y el análisis posterior con su equipo de periodistas y comentaristas, permitiendo que millones de aficionados disfruten del duelo sin costo adicional.

¿Cómo ver Argentina vs Suiza por Mi Telefe?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del partido desde computadoras, teléfonos móviles y tablets, siempre que la emisión esté habilitada para el territorio argentino. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar del compromiso sin necesidad de estar frente a un televisor.

¿Necesito pagar para ver Argentina vs Suiza en Telefe?

No. Al tratarse de una transmisión por televisión abierta, los espectadores en Argentina podrán ver el Argentina vs Suiza de manera gratuita a través de Telefe. Quienes opten por la plataforma Mi Telefe también podrán acceder a la cobertura online sin contratar un servicio de televisión por cable, siempre respetando las condiciones de disponibilidad del servicio en el país.

¿Cómo ingresar a Mi Telefe para ver el Mundial 2026?

Para seguir el partido desde Mi Telefe solo debes ingresar al sitio web oficial o utilizar la aplicación compatible con tu dispositivo. Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de la transmisión en vivo de Telefe, donde estará disponible la cobertura del Argentina vs Suiza junto con la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs Suiza por Mi Telefe?

La transmisión de Mi Telefe está disponible para distintos dispositivos con acceso a internet. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde computadoras, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante navegadores o aplicaciones compatibles, una alternativa ideal para quienes deseen ver el partido desde cualquier lugar.

Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)