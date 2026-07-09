Desde el Estadio Boston, este jueves 9 de julio se llevará a cabo el partido entre Francia vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los cuartos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 15:00 horas; en México comenzará a las 14:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 17:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe (Mi Telefe). Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Mi Telefe pasará el partido entre Francia vs. Marruecos. (Foto: AFP)

Previa del Francia vs. Marruecos:

El Mundial 2026 reanuda su actividad este jueves con el inicio de los cuartos de final, una instancia en la que cualquier error puede marcar el final del camino hacia el título. El primer encuentro de esta ronda enfrentará a Francia vs. Marruecos en el Estadio Boston, donde ambas selecciones buscarán convertirse en la primera clasificada a las semifinales del campeonato. Tras una jornada de descanso, el torneo vuelve con un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

A diferencia de las rondas anteriores, ya no existe margen para corregir errores. Noventa minutos —o incluso una posible prórroga y tanda de penales— definirán cuál de los dos equipos continúa en carrera por la Copa del Mundo. Francia intentará imponer su experiencia en este tipo de eliminatorias, mientras que Marruecos buscará prolongar una campaña que ya lo ha consolidado como uno de los protagonistas del certamen. El ganador quedará a solo dos victorias de conquistar el título mundial.

Los ojos del mundo estarán puestos en Boston para conocer al primer semifinalista de la Copa del Mundo. Con ocho selecciones aún en competencia, cada detalle será determinante en una eliminatoria que promete máxima intensidad de principio a fin. Francia y Marruecos tienen la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la gloria y de confirmar que poseen los argumentos necesarios para pelear por el trofeo más importante del fútbol internacional.

¿Cómo ver Francia vs. Marruecos por Telefe EN VIVO?

Los hinchas en Argentina podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos por la pantalla de Telefe, que transmitirá el encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 como parte de su cobertura especial del torneo. La señal abierta ofrecerá la previa, el relato del compromiso y el análisis posterior con su equipo de periodistas y comentaristas, permitiendo que millones de aficionados disfruten del duelo sin costo adicional.

¿Cómo ver Francia vs. Marruecos por Mi Telefe?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del partido desde computadoras, teléfonos móviles y tablets, siempre que la emisión esté habilitada para el territorio argentino. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar del compromiso sin necesidad de estar frente a un televisor.

¿Necesito pagar para ver Francia vs. Marruecos en Telefe?

No. Al tratarse de una transmisión por televisión abierta, los espectadores en Argentina podrán ver el Francia vs. Marruecos de manera gratuita a través de Telefe. Quienes opten por la plataforma Mi Telefe también podrán acceder a la cobertura online sin contratar un servicio de televisión por cable, siempre respetando las condiciones de disponibilidad del servicio en el país.

¿Cómo ingresar a Mi Telefe para ver el Mundial 2026?

Para seguir el partido desde Mi Telefe solo debes ingresar al sitio web oficial o utilizar la aplicación compatible con tu dispositivo. Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de la transmisión en vivo de Telefe, donde estará disponible la cobertura del Francia vs. Marruecos junto con la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Francia vs. Marruecos por Mi Telefe?

La transmisión de Mi Telefe está disponible para distintos dispositivos con acceso a internet. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde computadoras, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante navegadores o aplicaciones compatibles, una alternativa ideal para quienes deseen ver el partido desde cualquier lugar.

No te pierdas la transmisión del Francia vs. Marruecos por los cuartos de final a través de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, TyC Sports, Telefe, Mi Telefe y TV Azteca 7. (Video: @equipedefrance)