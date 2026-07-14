España y Francia juegan hoy por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Arlington, Texas, Estados Unidos, desde las 16:00 horas (en Argentina). Un partidazo con sabor a final. Ambas selecciones demostraron todas sus credenciales y están a un paso de tocar la gloria. El cuadro Galo es el gran favorito para llevarse la Copa del Mundo; cuenta con destacadas figuras como Mbappé y Dembélé. Por su parte, La Roja está creciendo en su nivel y consolidando una idea de juego. Lamine Yamal es su principal estrella. En su primer Mundial, el atacante de Barcelona brilla y se luce como la gran promesa.
Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del compromiso desde cualquier plataforma.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Francia vs. España por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Francia vs. España por el Mundial 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:
- Teléfonos móviles Android
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- Smart TV compatibles
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- Chromecast y dispositivos de transmisión
Aplicaciones oficiales
- Mi Telefe para Android (Google Play Store)
- Mi Telefe para iOS (App Store)
¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Pasos para acceder:
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España vs. Francia por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido Estadio Akron
- ⚽ Partido: España vs. Francia
- 📅 Fecha: Martes 24 de julio del 2026
- 🕙 Hora: 16:00 horas
- 🏟️ Estadio: Estadio Las Dallas (AT&T Stadium)
- 🏙️ Lugar: Arlington, Texas, Estados Unidos.
- 📺 Canal: TyC Sports
- ➡️ Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
El partido de España vs. Francia se realizará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) , y será dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton. En Argentina el compromiso será transmitido por Telefe y Mi Telefe.