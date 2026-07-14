España y Francia juegan hoy por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Arlington, Texas, Estados Unidos, desde las 16:00 horas (en Argentina). Un partidazo con sabor a final. Ambas selecciones demostraron todas sus credenciales y están a un paso de tocar la gloria. El cuadro Galo es el gran favorito para llevarse la Copa del Mundo; cuenta con destacadas figuras como Mbappé y Dembélé. Por su parte, La Roja está creciendo en su nivel y consolidando una idea de juego. Lamine Yamal es su principal estrella. En su primer Mundial, el atacante de Barcelona brilla y se luce como la gran promesa.

Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del compromiso desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Francia vs. España por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Francia vs. España por el Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

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España vs. Francia por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido Estadio Akron

⚽ Partido: España vs. Francia

📅 Fecha: Martes 24 de julio del 2026

🕙​ Hora: 16:00 horas

🏟️ Estadio: Estadio Las Dallas (AT&T Stadium)

🏙️​ Lugar: Arlington, Texas, Estados Unidos.

📺 Canal: TyC Sports

➡️ Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

El partido de España vs. Francia se realizará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) , y será dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton. En Argentina el compromiso será transmitido por Telefe y Mi Telefe.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)