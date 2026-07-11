Desde el Estadio Miami, este sábado 11 de julio se llevará a cabo el partido entre Inglaterra vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los cuartos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 16:00 horas; en México comenzará a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 18:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe (Mi Telefe). Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del Inglaterra vs. Noruega:

El calor inclemente de la ciudad de Miami será el telón de fondo perfecto para uno de los cruces más electrizantes de los cuartos de final de la Copa del Mundo. Este sábado 11 de julio, el césped del Miami Stadium vibrará con el choque entre una potencia histórica necesitada de gloria como Inglaterra, y la más grande revelación de este certamen global: la indomable selección de Noruega. A estas alturas del torneo, la teoría queda a un lado y solo sobrevive aquel combinado que logre dominar sus nervios y ejecutar su plan táctico con precisión quirúrgica.

Para el conjunto de los “Tres Leones”, este encuentro representa una verdadera prueba de fuego tras el enorme desgaste sufrido en la ronda anterior. La escuadra inglesa aterriza en Florida luego de sobrevivir a un auténtico infierno frente a México, imponiéndose por un ajustado 3-2 gracias al carácter de Jude Bellingham y a la letalidad de Harry Kane desde el punto blanco. Sin embargo, la batalla dejó secuelas profundas en el plano físico y disciplinario, viéndose obligados a rearmar su zaga defensiva tras la dolorosa expulsión de Jarell Quansah.

En la otra cara de la moneda respira un equipo que parece no tener techo ni respeto por las jerarquías tradicionales. Noruega llega a esta instancia levitando en confianza tras firmar el golpe más rotundo de la competición: eliminar a la todopoderosa Brasil. Aquella remontada épica por 2-1 demostró la resiliencia del cuadro escandinavo y, sobre todo, ratificó que contar con un depredador del área como Erling Haaland es garantía de peligro inminente, capaz de destrozar los esquemas defensivos más sofisticados en cuestión de segundos.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Noruega por Telefe EN VIVO?

Los hinchas en Argentina podrán seguir el partido entre Inglaterra vs. Noruega por la pantalla de Telefe, que transmitirá el encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 como parte de su cobertura especial del torneo. La señal abierta ofrecerá la previa, el relato del compromiso y el análisis posterior con su equipo de periodistas y comentaristas, permitiendo que millones de aficionados disfruten del duelo sin costo adicional.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Noruega por Mi Telefe?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del partido desde computadoras, teléfonos móviles y tablets, siempre que la emisión esté habilitada para el territorio argentino. De esta manera, los usuarios podrán disfrutar del compromiso sin necesidad de estar frente a un televisor.

¿Necesito pagar para ver Inglaterra vs. Noruega en Telefe?

No. Al tratarse de una transmisión por televisión abierta, los espectadores en Argentina podrán ver el Inglaterra vs. Noruega de manera gratuita a través de Telefe. Quienes opten por la plataforma Mi Telefe también podrán acceder a la cobertura online sin contratar un servicio de televisión por cable, siempre respetando las condiciones de disponibilidad del servicio en el país.

¿Cómo ingresar a Mi Telefe para ver el Mundial 2026?

Para seguir el partido desde Mi Telefe solo debes ingresar al sitio web oficial o utilizar la aplicación compatible con tu dispositivo. Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de la transmisión en vivo de Telefe, donde estará disponible la cobertura del Inglaterra vs. Noruega junto con la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver Inglaterra vs. Noruega por Mi Telefe?

La transmisión de Mi Telefe está disponible para distintos dispositivos con acceso a internet. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde computadoras, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante navegadores o aplicaciones compatibles, una alternativa ideal para quienes deseen ver el partido desde cualquier lugar.

Noruega vs. Inglaterra se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Noruega)