A menos de un mes de comenzar el Mundial 2026, la hinchada del fútbol ya lamenta importantes ausencias de cara a la máxima fiesta del deporte. Varias de las selecciones llamadas a pelear el título llegarán al torneo sin algunas de sus principales figuras, ya sea por lesiones o decisiones técnicas.

España, considerada por los expertos de Betsson como la principal favorita al título con una cuota de 5.60, no contará con Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid quedó fuera de la prelista de Luis de la Fuente tras una temporada marcada por problemas físicos. A ello se suma Álvaro Morata, capitán de España en la conquista de la Eurocopa 2024, quien quedó fuera de los planes del técnico luego de una irregular campaña con el Calcio Como 1907.

Francia, segunda favorita con cuota 6.00, también llega con bajas importantes. A la ausencia de Hugo Ekitiké por lesión se suman Randal Kolo Muani y Eduardo Camavinga, ambos descartados por decisión de Didier Deschamps. Kolo Muani es recordado por el mano a mano que Emiliano Martínez le atajó sobre el final de la final de Qatar 2022, mientras que Camavinga, jugador del Real Madrid, quedó fuera tras una temporada marcada por lesiones y poca continuidad.

Inglaterra, que paga 7.20 por levantar la copa, tampoco tendrá a Jack Grealish. El mediocampista ofensivo no logró recuperarse de una fractura de estrés, dejando fuera del torneo a uno de los jugadores más mediáticos del fútbol inglés.

La vigente campeona del mundo, Argentina, también llegará golpeada. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no podrá contar con Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles, ni con Joaquín Panichelli, delantero que venía destacando en el Racing de Estrasburgo. Además, Scaloni decidió dejar fuera a Paulo Dybala tras una temporada irregular en la Roma, marginando nuevamente a la ‘Joya’ de una Copa del Mundo.

Brasil, otro de los grandes favoritos con cuota 9.00, también sufrirá ausencias sensibles. La ‘Canarinha’ perdió a Éder Militão, defensor del Real Madrid que deberá ser operado nuevamente tras recaer de una lesión muscular. A ello se suman Rodrygo y la joven promesa Estêvão, dos jugadores que apuntaban a tener protagonismo en el nuevo proyecto encabezado por Carlo Ancelotti.

Aunque el Mundial 2026 todavía no comienza, el torneo ya tiene ausencias de peso. Los candidatos al título deberán reinventarse sin algunas de sus principales figuras, mientras el fútbol perderá a varias estrellas llamadas a ser protagonistas.

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