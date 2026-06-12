En el primer partido del Mundial 2026, Sudáfrica no pudo con México en el Estadio Azteca y sufrió su primer golpe en el torneo, poniendo en juego sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo. Si bien los sudafricanos no partían como favoritos, desde su país esperaban que pudieran estar a la altura de las circunstancias y por lo menos competirle a una de las tres selecciones anfitrionas. México, por el contrario, tuvo el camino sencillo para generar ocasiones de peligro, aprovechando las desatenciones del rival que tenían enfrente. Así pues, los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron el fiel reflejo de un equipo que no necesitó de mucho para imponerse ante su hinchada. En medio de eso, un programa del canal Sporty TV, el cual se transmite en Sudáfrica, reaccionó de manera insólita ante la derrota de su equipo: haciendo un minuto de silencio en plena transmisión, secuencia que se volvió vital en redes sociales de manera inmediata.
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