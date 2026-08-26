Neymar es la figura máxima del actual Santos FC que disputa el Brasileirao, la Copa de Brasil y en unos días jugará la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El astro de la ‘Canarinha’ ya dejó atrás la eliminación del Mundial y se enfoca en trascender con el club que lo vio nacer.

Por tal motivo, se involucra en todos los aspectos, incluso en el fichaje de jugadores para reforzar el plantel que dirige el entrenador Cuca (Alexi Stival). En las últimas horas se conoció que contacto al futbolista uruguayo Gastón Martirena.

En diálogo con la prensa deportiva, por su incorporación a Nacional de Montevideo, reveló que el astro brasileño lo llamó para convencerlo de que fiche por el ‘Peixe’, aunque su decisión ya estaba tomada, luego de jugar varias temporadas en Racing Club de Avellaneda.

“Me llamaron directivos del club Santos. Por momentos he hablado también con Neymar. Obviamente fue un placer hablar con él. Justamente le decía que podía creer que estaba hablando con él, pero le agradecí porque yo ya tenía todo hablado con Nacional, y ya estaba por viajar hacia acá (Montevideo)”, contó.

“Le expliqué y él entendió, que yo venía a jugar a mi país, al club del cual soy hincha. En ese momento me agradeció y deseó lo mejor. Ojalá en otro momento de la vida nos podamos cruzar”, añadió el futbolista de 26 años.

Gastón Martirena fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 con Racing.

Por otro lado, fue consultado por el irregular momento que atraviesa el ‘Bolso’, a pocos días de enfrentar a su clásico rival, Peñarol, en un partido clave para no perderle pisada a los clubes de la parte alta de la tabla de posiciones.

“Es fútbol, son momentos. Un partido puede cambiar todo, Nacional está en un momento clave (clásico ante Peñarol). Para mí es un antes y un después”, apuntó muy motivado por esta nueva experiencia en su carrera.

Gastón Martirena es un eficiente lateral derecho con mucha proyección. Inició su carrera profesional en 2020 con camiseta de Liverpool de Uruguay, y permaneció en la institución hasta mediados de 2023, cuando fue fichado por Racing de Avellaneda.

TE PUEDE INTERESAR



