Cada Mundial deja partidos destinados a ocupar un lugar especial en la memoria de los aficionados. Francia y España protagonizan este martes uno de esos encuentros. Con un boleto a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en juego, dos potencias europeas se cruzan en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en una semifinal que reúne a varias de las principales figuras del fútbol internacional.

Los franceses llegan con paso perfecto en el torneo y respaldados por el gran nivel de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y una nueva generación que ha convertido a los Bleus en uno de los equipos más completos del campeonato. España, por su parte, se ha distinguido por su equilibrio colectivo, la seguridad de Unai Simón bajo los tres palos y el talento de un Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzabal que continúa creciendo en cada gran escenario.

La diferencia con las rondas anteriores es evidente: ya no existe margen para el error. El ganador disputará la final del Mundial el próximo domingo en Nueva Jersey; el perdedor deberá conformarse con el partido por el tercer puesto. Por eso, millones de aficionados en México estarán pendientes de una semifinal que promete intensidad desde el primer minuto.

Quienes deseen seguir el encuentro desde casa podrán hacerlo mediante la señal de Nu9ve (Canal 9) en televisión abierta, además de distintas alternativas digitales disponibles para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Francia vs. España por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Se trata de una de las opciones gratuitas para seguir la semifinal entre Francia y España.

Canales de Nu9ve en México

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Francia vs. España por el Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor al momento del partido, también existen alternativas para seguir la transmisión desde dispositivos móviles y computadoras. La principal opción es ViX, la plataforma digital de TelevisaUnivision, donde suelen encontrarse disponibles contenidos deportivos y programación en vivo del grupo.

Asimismo, algunos eventos seleccionados pueden ofrecer acceso mediante aplicaciones y servicios asociados al ecosistema digital de TelevisaUnivision.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del encuentro, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo de acuerdo con la ubicación y el tipo de suscripción contratada.

Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Francia vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Fecha Martes 14 de julio de 2026 Horario 13:00 horas del Tiempo del Centro de México Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) TV Canal 9 de Nu9ve Streaming ViX y plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision



España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales suelen enfrentar a los equipos que mejor han interpretado el torneo, y Francia y España llegan a esta instancia por caminos distintos pero igualmente convincentes. Los franceses han apostado por la velocidad, la agresividad ofensiva y la capacidad de resolver partidos a partir del talento individual de Mbappé, Dembélé y sus jóvenes extremos. España, en cambio, ha construido su recorrido desde el orden colectivo, la posesión y una defensa que ha sido la más fiable del campeonato.”

“Uno de los aspectos más interesantes será observar cómo responde España cuando Francia consiga acelerar las transiciones. Los equipos de Didier Deschamps suelen sentirse cómodos cuando encuentran espacios para correr, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente intenta reducir precisamente ese tipo de escenarios mediante el control del balón y la presión tras pérdida. Ahí estará una de las claves tácticas de la semifinal.”

“También existe un componente psicológico importante. España ha derrotado a Francia en sus dos enfrentamientos oficiales más recientes, incluida la semifinal de la Eurocopa 2024. Sin embargo, un Mundial suele presentar contextos completamente diferentes. Francia llega con pleno de victorias en el torneo y con la sensación de haber encontrado un equilibrio que no siempre tuvo en competiciones anteriores.”

“Por nombres propios, la atención se concentrará en Mbappé y Lamine Yamal, pero esta eliminatoria probablemente se decida en zonas menos visibles del campo. El control de Rodri, la capacidad de Pedri para romper líneas o el trabajo de Tchouaméni y Rabiot en la mitad serán factores tan determinantes como cualquier acción individual. Cuando el margen de error desaparece, los pequeños detalles suelen definir quién juega una final y quién se queda a un paso de alcanzarla.”