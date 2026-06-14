Países Bajos vs. Japón juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO. Asimismo, ESPN, a través de Disney Plus, será otra de las alternativas para seguir todas las incidencias del compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará en el Estadio de Arlington.

Países Bajos se enfrenta a Japón por la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Países Bajos)

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Haití vs. Escocia a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.