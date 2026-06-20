vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo brasileño se verá por Cazé TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará el sábado 20 de junio en el Estadio Houston.

Países Bajos se enfrenta ante Suecia por la fecha 2 del Mundial. (Selección de Países Bajos)
Países Bajos se enfrenta ante Suecia por la fecha 2 del Mundial. (Selección de Países Bajos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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