Países Bajos vs. Túnez juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City.

El cierre del Grupo F del Mundial 2026 nos trae este jueves 25 de junio un choque de realidades diametralmente opuestas, cuando las selecciones de Países Bajos y Túnez se vean las caras en el imponente Kansas City Stadium. Este encuentro, programado para las 18:00 horas (hora peruana), pondrá frente a frente a una potencia europea que busca sellar el liderato y a un cuadro africano que intenta despedirse con la frente en alto.

El combinado neerlandés, bajo el mando de Ronald Koeman, llega a este compromiso en la cima de la tabla con 4 puntos y unas estadísticas que meten miedo. Su poderío ofensivo es innegable: registran 7 goles a favor y solo 3 en contra (una diferencia de +4), promediando 3.5 goles por partido, lo que los convierte en uno de los equipos más contundentes de toda la fase de grupos.

La “Naranja Mecánica” viene de dar un golpe sobre la mesa al aplastar por 5-1 a Suecia en su última presentación, con brillantes dobletes de Cody Gakpo y Brian Brobbey. La estrategia táctica de Países Bajos pasará por monopolizar la posesión del balón y utilizar la velocidad de sus atacantes por las bandas, apoyándose en la solidez que impone Virgil van Dijk desde la primera línea de salida.

Por su parte, el panorama de la selección de Túnez es sumamente duro. El equipo africano llega a esta última jornada hundido en el fondo del grupo con 0 puntos y una preocupante diferencia de goles de -8. Tras caer goleados por 1-5 ante Suecia y 0-4 frente a Japón, los tunecinos están virtualmente eliminados y han evidenciado serios problemas estructurales, concediendo 9 tantos y anotando apenas una vez en el certamen.

A pesar de tener los números totalmente en contra, Túnez saltará al campo apelando al orgullo deportivo para evitar irse del torneo en blanco. Su plan de juego se centrará en un bloque defensivo muy bajo y poblado, intentando cerrar los pasillos interiores para frustrar la creatividad de los mediocampistas neerlandeses y buscar algún chispazo aislado mediante transiciones rápidas.

El césped en Kansas City dictará sentencia sobre este desigual duelo estadístico. Países Bajos tiene todo a su favor para sumar una nueva victoria y asegurar su pase a los dieciseisavos de final como líder indiscutible, mientras que Túnez buscará limpiar su imagen y demostrar que, en el fútbol, el amor propio a veces puede emparejar el trámite más adverso.

Países Bajos vs. Túnez: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @onsoranje)