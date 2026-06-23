se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en un partido clave para sus aspiraciones en la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Los aficionados panameños podrán seguir el encuentro mediante TVN, TVMax y RPC, mientras que ESPN y DIRECTV también llevarán la señal a distintos países de la región. ¿Cuándo se juega y a qué hora? El compromiso está programado para el martes 23 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Panamá) y se disputará en el T, ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá. Ambos seleccionados llegan necesitados de sumar puntos en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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