Panamá vs. Ghana juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Panamá, el duelo será televisado por TVN y RPC TV, mientras que en Latinoamérica también podrá seguirse por DSports, disponible en DIRECTV y DGO. ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para ver el encuentro. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 6:00 p.m. en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; y una hora menos en México. El partido se disputará el miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto.

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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