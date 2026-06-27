Panamá vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, será otra de las alternativas para seguir el compromiso. En Perú, el encuentro también será transmitido por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el partido? El choque comenzará a las 4:00 p.m. (hora de Perú), con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El compromiso se disputará en el New York New Jersey Stadium. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este importante encuentro del Mundial 2026.

Panamá se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026. (Video: Selección de Panamá)

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Panamá vs. Inglaterra a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet. Asimismo, los usuarios de Disney Plus podrán acceder a la transmisión online mediante ESPN.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports para los clientes de DIRECTV. También estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN en los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para disfrutar del partido en vivo.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión a través de DGO.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país, según la programación vigente.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio nacional, además de las plataformas oficiales de streaming habilitadas para el torneo.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.