vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo paraguayo se mirará por DSports, ESPN, Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV y Popu TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Por el Mundial 2026, Paraguay vs. Turquía se miden por la fecha 2. (Video: Albirroja)
Por el Mundial 2026, Paraguay vs. Turquía se miden por la fecha 2. (Video: Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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