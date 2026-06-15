La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este lunes 15 de junio con el partido entre . Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal TV y ONLINE transmiten el partido Uruguay vs. Arabia EN VIVO y GRATIS?

Conoce los canales de TV y streaming online que transmiten el partido entre Uruguay - Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy, lunes 15 de junio por canales de TV y plataformas online por el Mundial 2026 desde las 19:00 (ARG/URU), 17:00 (PER/ECU/COL), 16:00 (MEX).

Países de Latinoamérica

PaísTV abierta / cableStreaming / Apps principales
UruguayCanal 5, DSports
 		Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN, DIRECTV 4K
 
ArgentinaTelefe, DSports, TyC Sports
 		DGO, Disney+ Premium, Paramount+
 
PerúDSports
 		DGO, Disney+ Premium, Paramount+
 
ColombiaWin Sports, DSports
 		DGO, Disney+ Premium, Paramount+
 
EcuadorTeleamazonas, DSports
 		Disney+ Premium, Paramount+
 
ChileChilevisión, DSports, DirecTV
 		Disney+ Premium, Paramount+
 
VenezuelaTeleven, DSports
 		DGO, Disney+ Premium
 
ParaguayGEN, Trece
 		(Cobertura Mundial en plataformas locales y de cable)
 
MéxicoCanal 5, TUDN
 		ViX / ViX Premium (incl. pase mundialista), VIX Premium
 

Norteamérica y Europa

País / RegiónTVStreaming / Apps principales
Estados UnidosFOX, FS1, FOX Sports (inglés)
 		Tubi, Telemundo, Universo, Peacock, fuboTV
 
Arabia Saudita / MENAbeIN Sports MENA, SSC Sports
 		FIFA+ (mercados habilitados)
 
EspañaDAZN (Mundial)
 		DAZN (app web/smart TV)
 

¿A qué hora ver EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del martes 16 de junio
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 6:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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