La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este lunes 15 de junio con el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Estadio de Miami por la Fecha 1 del Grupo H. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿Qué canal TV y ONLINE transmiten el partido Uruguay vs. Arabia EN VIVO y GRATIS?
Conoce los canales de TV y streaming online que transmiten el partido entre Uruguay - Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy, lunes 15 de junio por canales de TV y plataformas online por el Mundial 2026 desde las 19:00 (ARG/URU), 17:00 (PER/ECU/COL), 16:00 (MEX).
Países de Latinoamérica
|País
|TV abierta / cable
|Streaming / Apps principales
|Uruguay
|Canal 5, DSports
|Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN, DIRECTV 4K
|Argentina
|Telefe, DSports, TyC Sports
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|DSports
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|Win Sports, DSports
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports
|Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|Chilevisión, DSports, DirecTV
|Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DSports
|DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|GEN, Trece
|(Cobertura Mundial en plataformas locales y de cable)
|México
|Canal 5, TUDN
|ViX / ViX Premium (incl. pase mundialista), VIX Premium
Norteamérica y Europa
|País / Región
|TV
|Streaming / Apps principales
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FOX Sports (inglés)
|Tubi, Telemundo, Universo, Peacock, fuboTV
|Arabia Saudita / MENA
|beIN Sports MENA, SSC Sports
|FIFA+ (mercados habilitados)
|España
|DAZN (Mundial)
|DAZN (app web/smart TV)
¿A qué hora ver EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del martes 16 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm