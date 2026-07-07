Desde el , este martes 7 de julio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los octavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 11:00 a.m.; en México comenzará a las 10:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a la 1:00 p.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. Egipto se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. Egipto se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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