Por los cuartos de final del Mundial 2026, Argentina vs. Suiza miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Kansas City, pactado para este sábado 11 de julio desde las 10:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo con Lionel Messi? En Argentina podrás seguirlo a través de Telefe (Mi Telefe), TyC Sports (TyC Sports Play) y TV Pública, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Pelota Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Argentina vs. Suiza: previa del partido

¿Cuáles son las opciones para ver Argentina vs Suiza EN VIVO?

Los aficionados tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Dependiendo del país, el encuentro estará disponible a través de televisión abierta, canales deportivos de paga y plataformas de streaming autorizadas. En Latinoamérica, una de las principales opciones será DSports mediante DIRECTV y DGO, mientras que en varios mercados también podrá verse por ESPN y Disney+ Premium, siempre de acuerdo con los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.

¿Se puede ver Argentina vs Suiza por internet?

Sí. El encuentro podrá seguirse completamente en línea desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y televisores inteligentes mediante plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Entre ellas destacan DGO, para quienes siguen la señal de DSports, y Disney+ Premium, que ofrece los partidos seleccionados transmitidos por ESPN. Estas opciones permiten disfrutar del compromiso sin necesidad de depender de una televisión tradicional.

¿Es posible seguir Argentina vs Suiza desde cualquier dispositivo?

Sí. Las plataformas oficiales del Mundial 2026 permiten acceder al partido desde múltiples dispositivos con una sola cuenta, siempre que la suscripción lo permita. Los usuarios podrán iniciar la transmisión desde un smartphone, continuarla en una computadora o verla en un Smart TV sin perder detalle del encuentro, una alternativa ideal para quienes no estarán en casa durante el inicio del compromiso.

¿Qué necesito para ver Argentina vs Suiza en streaming?

Para seguir el partido por internet únicamente se requiere una conexión estable, una cuenta activa en la plataforma que tenga los derechos de emisión en tu país y un dispositivo compatible. Una vez iniciada la sesión, bastará con acceder a la sección de deportes o a la señal correspondiente para disfrutar del encuentro en vivo, con la misma calidad de imagen y sonido que la transmisión televisiva.

¿Cuál es la mejor forma de seguir Argentina vs Suiza EN VIVO?

La mejor alternativa dependerá de las preferencias de cada aficionado. Quienes buscan la experiencia tradicional pueden optar por la televisión, mientras que aquellos que desean movilidad y flexibilidad encontrarán en el streaming una excelente opción para ver el partido desde cualquier lugar. Tanto DSports y DGO como ESPN y Disney+ Premium ofrecerán una cobertura completa con previa, narración, comentarios y análisis posteriores, convirtiéndose en las principales opciones para seguir este atractivo duelo de los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)