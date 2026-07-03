Desde el , este viernes 3 de julio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los 16avos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 17:00 horas; en México comenzará a las 16:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 19:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Argentina por TyC Sports, TV Pública y Telefe. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Sigue el Mundial 2026 por TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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