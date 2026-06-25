La última jornada de la fase de grupos no deja margen para el error, y Paraguay lo sabe. La Albirroja se juega este jueves su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida frente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Si quieres seguir todas las incidencias del encuentro, Unicanal (Canal 8) ofrecerá la transmisión EN VIVO por televisión abierta y mediante sus plataformas digitales para los aficionados en Paraguay.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega con tres puntos y depende de una victoria para mantener vivo el sueño mundialista sin necesidad de esperar otros resultados. Del otro lado estará una selección australiana que necesita al menos un empate para asegurar su presencia en la fase eliminatoria, por lo que se espera un partido de alta intensidad desde el pitazo inicial. El encuentro comenzará a las 23:00 horas de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT).
A continuación, conoce cómo ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS, en qué número de canal está disponible según tu operador y cuáles son las opciones para seguir el Paraguay vs. Australia por televisión abierta y online.
¿Dónde ver Unicanal (Canal 8) EN VIVO GRATIS en Paraguay?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante la señal de Unicanal (Canal 8), disponible en televisión abierta y en los principales servicios de televisión por cable e IPTV del país.
|Operador
|Canal
|Tigo Hogar
|Canal
8 (SD)
/
708 (HD)
|Personal Flow
|Canal
8 (Digital/HD)
|Claro TV (IPTV)
|Canal
15
|Claro TV (Satelital)
|Canal
20
|Copaco IPTV
|Canal
11
|TDT (señal abierta)
|Canal
3.2 HD
Importante: La numeración puede variar dependiendo de la ciudad, el plan contratado o el tipo de decodificador de cada operador.
¿Cómo ver Unicanal Online EN VIVO?
Además de la transmisión por televisión, los aficionados también podrán acceder a la programación de Unicanal mediante sus plataformas digitales compatibles con múltiples dispositivos.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Roku
- Computadoras (Windows y macOS)
- Smartphones Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Navegadores web
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Australia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|D
|Fecha
|Jueves 25 de junio de 2026
|Hora
|11:00 p.m. de Asunción
|TV
|Unicanal (Canal 8)
|Streaming
|Plataformas digitales de Unicanal
|Estadio
|Levi’s Stadium
|Ciudad
|Santa Clara, California (Estados Unidos)
Paraguay llega a la última fecha del Grupo D con la clasificación todavía al alcance. La Albirroja necesita imponerse a Australia para seguir dependiendo de sí misma en la carrera hacia los dieciseisavos de final, mientras los aficionados podrán acompañar cada minuto del encuentro a través de Unicanal (Canal 8), tanto por televisión abierta como desde sus plataformas online.