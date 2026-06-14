Conoce qué canales de TV y streaming online pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos desde el 11 de junio al 19 de julio. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos desde el 11 de junio al 19 de julio. (Foto: Composición Depor)

En Estados Unidos, los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 se verán principalmente por FOX Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), con señal abierta, cable y varias opciones de streaming legal para todo el país. En inglés, podrás seguir la cobertura por la señal de FOX y FS1, que poseen los derechos oficiales para TV abierta y cable en EE.UU. En español, podrás seguirlo a través de Telemundo y Universo, a través de Telemundo Deportes (NBCUniversal). Tendrán todos los encuentros para la audiencia hispana en TV abierta y de pago.

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)
Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

Dónde ver por TV abierta y cable en Estados Unidos los partidos del Mundial 2026

FOX transmitirá partidos seleccionados del Mundial 2026 en señal abierta, accesible con antena en la mayoría de mercados del país. Por su parte, Telemundo (canal hispano de señal abierta con presencia nacional) pasará gran parte de la Copa Mundial 2026 con comentarios en español.

IdiomaTipo de señalMarca / Canal principalDetalle de acceso en EE. UU.
InglésTV abiertaFOXSeñal abierta en la mayoría de mercados; partidos seleccionados del Mundial 2026.
InglésCable / satéliteFOX Sports 1 (FS1)Canal de cable básico con múltiples partidos en vivo.
InglésStreamingTubiPlataforma de streaming de FOX, con partidos y contenido en inglés.
InglésStreaming TVYouTube TVIncluye FOX y FS1 en la mayoría de mercados; partidos en vivo vía internet.
InglésStreaming TVHulu + Live TVOfrece FOX/FS1 dentro de sus paquetes de TV en vivo.
InglésStreaming TVFuboServicio orientado a deportes que integra FOX y FS1.
InglésStreaming TVDirecTV StreamPaquetes con canales FOX y FS1 para ver todos los partidos en vivo.
EspañolTV abiertaTelemundoCadena hispana nacional en señal abierta; partidos del Mundial 2026 en español.
EspañolCable / satéliteUniversoCanal de cable de NBCUniversal que complementa a Telemundo.
EspañolStreamingPeacockTransmisión completa del Mundial 2026 en español vía suscripción.
EspañolStreaming TVYouTube TVIncluye Telemundo y Universo en la mayoría de mercados; señal en vivo online.
EspañolStreaming TVHulu + Live TVPaquetes con Telemundo en mercados seleccionados.
EspañolStreaming TVFuboPaquetes con canales hispanos como Telemundo y Universo.
EspañolStreaming TVDirecTV StreamIncluye Telemundo y Universo según la zona del país.

TV de cable y satélite

  • FS1 (FOX Sports 1): Canal de cable básico donde se emitirá una buena parte de la fase de grupos y partidos adicionales en inglés.
  • Universo: Canal de cable de NBCUniversal que complementará la cobertura de Telemundo en español.
  • Otros sistemas (Xfinity, Spectrum, Dish, DirecTV, etc.) suelen incluir FOX, FS1, Telemundo y Universo en sus paquetes estándar, por lo que cualquier suscriptor podrá acceder a todos los partidos en al menos un idioma.
Estados Unidos goleó a Paraguay en su debut en el Mundial 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Estados Unidos goleó a Paraguay en su debut en el Mundial 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Plataformas de streaming legales en EE. UU.

  • Peacock (NBCUniversal): Tendrá todos los partidos del Mundial 2026 en streaming en español, con acceso bajo suscripción y cobertura completa en vivo.
  • Tubi: Servicio de streaming de FOX que ofrecerá contenido y partidos seleccionados en inglés, según la distribución oficial de derechos.
  • YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream: Estos servicios OTT integran canales lineales como FOX, FS1, Telemundo y Universo en sus paquetes, por lo que permiten ver la Copa Mundial 2026 en vivo por internet en inglés y español.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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