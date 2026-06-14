La Copa Mundial FIFA 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos de la historia y en Argentina la expectativa crece alrededor de la selección campeona del mundo y de Lionel Messi, quien podría disputar el último Mundial de su carrera. Con Estados Unidos, México y Canadá como sedes del torneo, millones de aficionados argentinos buscarán seguir cada presentación de la Albiceleste y los principales partidos de la competición desde televisión abierta, cable y plataformas de streaming.

La buena noticia para los hinchas es que el Mundial 2026 contará con una amplia cobertura en Argentina. Cadenas como Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN transmitirán partidos del torneo, mientras que servicios digitales como DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow ofrecerán alternativas para seguir los encuentros desde cualquier dispositivo.

Si quieres saber qué canales transmitirán los partidos de Argentina, dónde ver a Lionel Messi y cuáles son las plataformas oficiales para seguir la Copa Mundial FIFA 2026, aquí encontrarás la guía completa.

TL;DR

📺 TV abierta: Telefe y TV Pública

📡 TV deportiva: TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN

💻 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow

⚽ Cobertura especial de los partidos de Argentina

🏆 Mundial FIFA 2026

⭐ Lionel Messi podría disputar su última Copa del Mundo

Mundial 2026 reunirá a campeones de 2014, 2018 y 2022: quiénes son y qué papel tendrán. Foto: Selección de Argentina

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos tendrán varias opciones para seguir el torneo por televisión abierta, cable y streaming.

Canal o Plataforma Tipo de transmisión Telefe TV abierta TV Pública TV abierta TyC Sports Cable DIRECTV Sports (DSports) Cable y satélite ESPN Cable DGO Streaming Disney+ Premium Streaming Paramount+ Streaming Flow Streaming y TV

¿Cuántos partidos transmitirá cada canal del Mundial 2026?

Los aficionados argentinos tendrán distintas alternativas para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 según la cantidad de encuentros que deseen ver. Mientras algunas señales emitirán una selección de partidos, otras ofrecerán la cobertura completa de los 104 encuentros del torneo.

Canal o plataforma Partidos transmitidos DSports 104 partidos Paramount+ 104 partidos Flow 104 partidos TyC Sports 50 partidos Telefe 30 partidos ESPN / Disney+ 30 partidos TV Pública Todos los partidos de Argentina, las semifinales y la final

De esta manera, quienes busquen seguir la totalidad del Mundial encontrarán en DSports, Paramount+ y Flow las opciones más completas para acceder a los 104 encuentros de la competición.

¿Dónde ver los partidos de Argentina y Lionel Messi?

Los encuentros de la selección argentina serán los más seguidos del torneo y contarán con una cobertura especial en televisión abierta y plataformas digitales.

TV abierta

Telefe

TV Pública

TV deportiva

TyC Sports

DIRECTV Sports (DSports)

ESPN

Streaming

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow

La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina, además de las semifinales y la gran final del Mundial. Por su parte, Telefe también contará con una amplia cobertura de los encuentros de la Albiceleste y de los principales compromisos de la competición.

Canales de DIRECTV Sports en Argentina

Los clientes de DIRECTV podrán seguir la totalidad de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante las señales deportivas de DSports.

Canal Número DSports 610 SD y 1610 HD DSports 2 612 SD y 1612 HD DSports 3 613 SD y 1613 HD DSports 4K 614 SD y 1614 HD

Con estas señales, los usuarios tendrán acceso a los 104 partidos del Mundial, incluyendo fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.

Shakira, J Balvin y Maná brillan en show de apertura en el Estadio Azteca del Mundial de la FIFA 2026. Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP

¿Cómo ver el Mundial 2026 online en Argentina?

Los usuarios que prefieran seguir los partidos desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas o Smart TV podrán utilizar diferentes plataformas digitales.

Opciones de streaming

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow

Estas aplicaciones permiten acceder a transmisiones en vivo, repeticiones, análisis, programas especiales y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Qué plataforma ofrece todos los partidos del Mundial?

Plataforma Partidos disponibles DGO 104 partidos Paramount+ 104 partidos Flow 104 partidos Disney+ Premium 30 partidos

Para quienes buscan ver absolutamente todos los encuentros del torneo, las alternativas más completas serán DGO, Paramount+ y Flow.

Relatores y equipos periodísticos para el Mundial 2026

Además de la amplia oferta de canales y plataformas, la Copa Mundial FIFA 2026 contará con algunos de los periodistas y relatores más reconocidos del país.

Telefe apostará por transmisiones encabezadas por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, una de las duplas más populares de la televisión deportiva argentina. TyC Sports contará con la participación de Hernán Feler y Ariel Senosiain, mientras que ESPN y Disney+ tendrán a varias de las voces más reconocidas de las grandes coberturas internacionales.

Por su parte, DSports prepara una cobertura especial con figuras históricas del periodismo deportivo argentino, entre ellas Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y Enrique Macaya Márquez, una leyenda de las transmisiones mundialistas.

La presencia de estos equipos permitirá a los aficionados elegir no solo dónde ver los partidos, sino también qué estilo de narración y análisis prefieren para acompañar el recorrido de la Albiceleste.

Lionel Messi y el gran atractivo para Argentina

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo el gran símbolo de la selección argentina y una de las principales razones por las que millones de aficionados seguirán cada jornada del Mundial 2026. La posibilidad de ver al capitán campeón del mundo disputar una nueva Copa del Mundo convierte cada presentación de la Albiceleste en un acontecimiento global.

Por esa razón, las cadenas de televisión y plataformas digitales preparan una cobertura especial para acompañar el recorrido de Argentina durante el torneo y ofrecer todos los detalles de la participación de Messi en Norteamérica 2026.

Horario, TV y dónde ver el Mundial 2026 en Argentina

Dato Información Competición Copa Mundial FIFA 2026 País Argentina TV abierta Telefe y TV Pública TV por cable TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN Streaming DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow Cobertura completa (104 partidos) DSports, DGO, Paramount+ y Flow Figura principal Lionel Messi Fechas Junio - julio de 2026

La Copa Mundial FIFA 2026 ofrecerá a los aficionados argentinos múltiples alternativas para seguir cada jornada del torneo. Desde la televisión abierta hasta las plataformas digitales con cobertura completa, las opciones estarán disponibles para no perderse ningún partido de la Albiceleste ni de Lionel Messi en lo que podría ser el último gran capítulo mundialista de una de las mayores leyendas de la historia del fútbol.