En México, los partidos de la Copa Mundial 2026 se verán principalmente por TelevisaUnivision (Canal 5, Las Estrellas, Nu9ve, TUDN y ViX Premium) y TV Azteca (Azteca 7 y Azteca Uno, más Azteca Deportes online) . La TV abierta solo ofrecerá 32 de los 104 partidos; si deseas ver todo el Mundial necesitarás streaming de pago vía ViX Premium. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura de los 104 partidos desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y en territorio mexicano la transmisión está concentrada en los dos grandes consorcios de siempre: TelevisaUnivision y TV Azteca. Ambos compartirán la señal de 32 partidos en televisión abierta, mientras que el resto se verá por TV de paga y, sobre todo, por streaming en ViX Premium.

Los encuentros de la Selección Mexicana, el partido inaugural, la final y varios duelos clave de la fase de eliminación directa estarán disponibles gratis por señal abierta. Sin embargo, si tu objetivo es no perderte ningún juego de fase de grupos ni cruces, la alternativa más completa en México será la plataforma de streaming ViX Premium, que tendrá los 104 partidos en vivo.

¿Qué canal TV abierta transmiten en México los partidos EN VIVO?

La televisión abierta seguirá siendo la ventana más accesible para millones de aficionados, aunque con alcance limitado frente al paquete total de partidos. Televisa y TV Azteca acordaron compartir 32 partidos en señal abierta, entre ellos todos los encuentros del Tri, la inauguración, la final y otros duelos de alto impacto.

En Televisa, las señales clave serán Canal 5, Las Estrellas y Nu9ve (Canal 9), que se utilizarán de forma combinada según la importancia del juego y la franja horaria. TV Azteca, por su parte, transmitirá por Azteca 7 y Azteca Uno, reforzando la cobertura con su equipo habitual de narradores y analistas para partidos de la Selección Mexicana y choques decisivos.

Canal 5 (TelevisaUnivision).

Las Estrellas / Canal 2 (TelevisaUnivision).

Canal 9 / Nu9ve (TelevisaUnivision, algunos juegos, especialmente de México).

Azteca 7 (TV Azteca).

Azteca Uno (TV Azteca).

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle de cobertura en México TV abierta Canal 5 Parte de los 32 partidos compartidos (incluye juegos clave, México, inauguración y/o final). TV abierta Las Estrellas (Canal 2) Algunos partidos destacados, incluido partido inaugural y juegos clave del Tri. TV abierta Canal 9 / Nu9ve Partidos seleccionados, principalmente de la Selección Mexicana. TV abierta Azteca 7 Gran parte de los 32 partidos gratuitos, incluidos duelos del Tri y fases finales. TV abierta Azteca Uno Transmisión de juegos clave y cobertura especial de México. TV de paga TUDN Amplia cobertura del torneo vía cable y satélite, complementando TV abierta. TV de paga Sky Sports Paquetes con múltiples juegos y señales alternas. TV de paga Operadores (Izzi, Totalplay, Megacable) Acceso a TUDN y canales abiertos dentro de sus paquetes. Streaming (pago) ViX Premium Transmite los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo en México. Streaming (gratis) ViX (versión gratuita) Número limitado de partidos y contenido complementario. Streaming (gratis) Azteca Deportes (web y app) Misma selección de 32 partidos gratuitos que Azteca 7 / Azteca Uno.

Julián Quiñones se convirtió en el primer protagonista del Mundial 2026 tras el triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

TV de paga y cable: TUDN, Sky, Izzi, Totalplay

Si cuentas con un paquete de TV de paga, tendrás más margen para seguir el torneo, especialmente a través de TUDN y Sky Sports. TUDN, señal deportiva de TelevisaUnivision, transmitirá una parte importante del calendario, complementando lo que se vea en TV abierta.

Operadores como Sky, Izzi, Totalplay y Megacable integrarán estos canales en sus paquetes, con parrillas especiales y señales alternas para cubrir partidos simultáneos. En muchos casos podrás enlazar tu cuenta de TV de paga con las apps de ViX o de los propios operadores para ver algunos encuentros en línea, aunque la opción oficial “completa” seguirá siendo ViX Premium.

Streaming y señal online: ViX Premium y Azteca Deportes

El gran cambio de este Mundial está en el streaming: ViX Premium, la plataforma de TelevisaUnivision, tendrá los 104 partidos en vivo , la mayoría en exclusiva para suscriptores de pago. De acuerdo con medios especializados y comunicados recientes, la versión gratuita de ViX solo ofrecerá un número limitado de juegos; para ver el calendario completo será necesario contratar el plan Premium y, en muchos casos, un pase adicional del Mundial disponible con promociones para usuarios de Izzi o Sky.

En paralelo, TV Azteca pondrá a disposición su ecosistema digital de Azteca Deportes (sitio web, app y canal online Azteca Deportes Network), donde se podrán ver en streaming gratuito los mismos 32 partidos que se transmitan por Azteca 7 y Azteca Uno. Esto permite que aficionados que no tienen televisión tradicional, pero sí acceso a internet, puedan seguir gratis los juegos más importantes, en especial los de México.