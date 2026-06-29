El partido entre Portugal y Colombia que quedó igualado sin goles por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 dejó una imagen que no pasó desapercibida para los peruanos. Al finalizar el encuentro, el histórico defensor portugués Pepe se acercó a Teófilo Cubillas para tomarse una fotografía, la misma que luego compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios con frases como “Perú es clave”, mientras muchos destacaban el encuentro entre dos leyendas del FC Porto.

A propósito de esa repercusión, en Depor recordamos por qué Cubillas sigue siendo una figura tan importante para el club portugués y qué representa una imagen junto a uno de sus máximos ídolos de la era moderna.

La historia de Cubillas en el FC Porto está lejos de ser un episodio más en su brillante carrera. Después de deslumbrar con la selección peruana en el Mundial de México 1970, el ‘Nene’ dio el salto al fútbol europeo para fichar por el Basilea de Suiza. En 1973 llegó al FC Porto, donde permaneció hasta 1976 y terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la institución. Durante esas tres temporadas disputó 110 partidos oficiales y anotó 66 goles, cifras que explican por qué su nombre sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del club.

El impacto que dejó el peruano todavía se percibe entre los aficionados. Hace algunos años, durante la cobertura de un clásico entre Porto y Benfica, el periodista Omar Paredes, exredactor de Depor, entrevistó para el canal de Claudio Chaparro a Gaspar, un socio del FC Porto con más de 45 años de fidelidad al club. El hincha no dudó en definir a Cubillas como “el jugador más importante en la historia del Porto”, una frase que resume el lugar que ocupa el peruano entre los seguidores del cuadro portugués.

Gaspar recordó que el ‘Nene’ le regaló innumerables alegrías. “Recuerdo muchos goles de él, aunque me hizo sufrir en un penal que falló en Guimarães con la pierna izquierda, infelizmente”, comentó entre risas. Sin embargo, dejó claro que ese episodio jamás cambió la admiración que siente por el peruano. “Cubillas fue un jugador fabuloso. Los hinchas lo recuerdan con mucho respeto. Le decíamos don Teófilo Cubillas”, afirmó para el canal de Youtube de Claudio Chaparro.

El histórico socio también reveló un detalle que demuestra la expectativa que existía por el fichaje del peruano. “Yo contribuí económicamente para que un crack como él no vaya a Lisboa o Benfica, sino venga a jugar a Porto. Contribuí para que Cubillas juegue en Porto”, confesó. Sus palabras reflejan el enorme esfuerzo que hicieron algunos aficionados para que una estrella de talla mundial vistiera la camiseta blanquiazul.

Ese reconocimiento se explica por lo que hizo dentro del campo. Cubillas deslumbró con su calidad técnica, visión de juego y capacidad goleadora, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del FC Porto durante la década de los setenta. Su talento le permitió ganarse el respeto de una afición exigente y dejar una huella que sigue vigente casi medio siglo después.

Más allá de su legado en Portugal, Cubillas también escribió una página dorada con la camiseta de la selección peruana. Entre los Mundiales de México 1970, Argentina 1978 y España 1982 marcó 10 goles, registro que lo mantiene entre los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo y lo consolida como el futbolista peruano más importante de todos los tiempos. Ese prestigio internacional también explica el respeto que continúa despertando en territorio portugués.

Por eso, la fotografía junto a Pepe tuvo un significado especial. El exdefensor es uno de los máximos símbolos del FC Porto en el siglo XXI, mientras que Cubillas representa una de las leyendas que ayudó a engrandecer al club décadas atrás. Aunque el portugués nunca explicó el motivo de la imagen, resulta difícil pensar que desconozca la dimensión histórica del peruano en la institución. Como uno de los grandes referentes del Porto, Pepe conoce el peso de quienes construyeron la historia del club y, en ese contexto, el encuentro con Teófilo Cubillas cobra un valor especial. No fue una fotografía cualquiera: reunió a dos generaciones de ídolos de una misma camiseta y volvió a poner en evidencia que el nombre del ‘Nene’ sigue ocupando un lugar de privilegio en la memoria del fútbol portugués.

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