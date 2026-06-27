Mientras el plantel principal de Alianza Lima continúa trabajando para llegar a punto al arranque del Torneo Clausura, y sus juveniles están sumando minutos en la Copa de la Liga –este fin de semana enfrentarán a Alianza Atlético–, en las últimas horas volvió a tomar fuerza un rumor que puso en alerta a más de un hincha blanquiazul. Sucede que desde Brasil volvieron a especular sobre la posible salida de Renzo Garcés tras una supuesta propuesta formal de Gremio de Porto Alegre.

Debido a que las relaciones entre Alianza Lima y el conjunto brasileño son buenas después de la compra de Erick Noriega, muchos pensaron que esta posibilidad estaba muy cercana a la realidad. Sin embargo, según informaron en el programa Modo Fútbol, esto se trataría solo de un rumor nada cercano a la realidad.

El citado medio precisó que Renzo Garcés tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 y por el momento está enfocado en terminar la temporada en La Victoria, sobre todo porque después del gran Torneo Apertura que hicieron están muy encaminados en ser los principales candidatos para llevarse la Liga 1. Así pues, su nombre sigue firme en el cuadro íntimo.

Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Eso sí, hay que precisar que Garcés cuenta con una cláusula de salida activa. Es decir, si algún club quiere llevárselo tendrá que negociar directamente con Alianza Lima en base a una cifra preestablecida en su contrato. En ese sentido, si es que finalmente llega a aparecer Gremio como una opción en el mercado de pases, desde el cuadro victoriano tendrán que poner sus condiciones para iniciar las tratativas.

Renzo Garcés no solo es uno de los menores futbolistas que tiene Alianza Lima en su plantel, sino también uno de los mejores de la Liga 1. Su titularidad fue fundamental durante la primera parte de la temporada, disputando 15 de los 17 compromisos del Torneo Apertura, además de marcar cinco goles siendo defensor. Precisamente por eso en la interna se pusieron alertas cuando empezó a sonar este rumor.

Mientras esto queda claro, se sabe que Alianza Lima no hará ningún refuerzo grande en este mercado de pases, más allá del retorno confirmado de Cristian Neira, quien estuvo a préstamo en Atlético Grau durante el primer semestre. El área deportiva blanquiazul siente que tiene el plantel necesario para afrontar el Torneo Clausura y llegar como firmes candidatos para pelear por el título nacional. ¿Lo conseguirán?

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 3-1 a manos de Carlos A. Mannucci, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el domingo 28 de junio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Hugo Sotil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR