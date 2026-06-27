Por la de la fase de grupos del Mundial 2026, miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Miami, pactado para este desde las 6:30 p.m. en Colombia, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Brasil. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En Colombia podrás seguirlo a través de Canal RCN y GOL Caracol TV, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Futbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Colombia se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC