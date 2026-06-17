vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo K de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? En Perú a las 12:00 p.m., con siete horas más en España (7:00 p.m.) y una hora menos en México, de este miércoles 17 de junio del 2026. Además, podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+. Además, en territorio español, por DAZN. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

Portugal vs RD Congo: ver online por DSports (DIRECTV), DGo y TyC Sports. (Video: @portugal)
Portugal vs RD Congo: ver online por DSports (DIRECTV), DGo y TyC Sports. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC