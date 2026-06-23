vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo brasileño se verá por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Portugal se enfrenta Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Portugal)
Portugal se enfrenta Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC