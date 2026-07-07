Una de las selecciones favoritas al título se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este martes 07 de julio. Argentina medirá fuerzas contra Egipto por los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), desde las 12:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Argentina vs. Egipto en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto EN VIVO ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|12:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|11:00 / 10:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|09:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|10:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|10:00
|Colombia
|Bogotá
|11:00
|Perú
|Lima
|11:00
|Ecuador
|Quito
|11:00
|Venezuela
|Caracas
|12:00
|Chile (continental)
|Santiago
|12:00
|Argentina
|Buenos Aires
|13:00
|Uruguay
|Montevideo
|13:00
|Paraguay
|Asunción
|13:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|13:00
|España (peninsular)
|Madrid
|18:00
|Portugal
|Lisboa
|17:00
|Francia
|París
|18:00
|Alemania
|Berlín
|18:00
|Italia
|Roma
|18:00
|Reino Unido
|Londres
|17:00
|Egipto
|El Cairo
|19:00
¿Qué canal TV transmite Argentina vs. Egipto EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Argentina - Egipto EN VIVO GRATIS este martes 07 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|--
|ViX
|Argentina
|Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports
|Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Paramount+
|Perú
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports, Teleamazonas
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Venezuela
|Televen, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium Sur, inter
|Uruguay
|DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
|Brasil
|SporTV, Globo, SBT, N Sports
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
|España
|TVE La 1, La 2 Cat
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
|Alemania
|MagentaTV
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|ITV 1 UK, STV Scotland
|ITVX, STV Player, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Argentina vs. Egipto
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marwan Attia, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Zico; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.