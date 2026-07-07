Una de las selecciones favoritas al título se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este martes 07 de julio. Argentina medirá fuerzas contra Egipto por los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), desde las 12:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Argentina vs. Egipto en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Telemundo Deportes transmite el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO ONLINE este martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO ONLINE este martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto EN VIVO ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami12:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)11:00 / 10:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles09:00
México (centro)Ciudad de México10:00
México (Pacífico)Tijuana10:00
ColombiaBogotá11:00
PerúLima11:00
EcuadorQuito11:00
VenezuelaCaracas12:00
Chile (continental)Santiago12:00
ArgentinaBuenos Aires13:00
UruguayMontevideo13:00
ParaguayAsunción13:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo13:00
España (peninsular)Madrid18:00
PortugalLisboa17:00
FranciaParís18:00
AlemaniaBerlín18:00
ItaliaRoma18:00
Reino UnidoLondres17:00
EgiptoEl Cairo19:00

¿Qué canal TV transmite Argentina vs. Egipto EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Argentina - Egipto EN VIVO GRATIS este martes 07 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
México--ViX
ArgentinaTelevisión Pública, TyC Sports, Telefe, DIRECTV SportsFlow Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
ChileDIRECTV SportsDGO, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Paramount+
PerúDIRECTV SportsDGO, Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports, TeleamazonasDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
VenezuelaTeleven, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium Sur, inter
UruguayDIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
BrasilSporTV, Globo, SBT, N SportsGloboplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
EspañaTVE La 1, La 2 CatDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
AlemaniaMagentaTVDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoITV 1 UK, STV ScotlandITVX, STV Player, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- TyC Sports EN VIVO el partido de Argentina vs. Egipto con Lionel Messi hoy por los octavos de final del Mundial 2026, desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. FOTO: Cortesía de la Selección Argentina
ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- TyC Sports EN VIVO el partido de Argentina vs. Egipto con Lionel Messi hoy por los octavos de final del Mundial 2026, desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. FOTO: Cortesía de la Selección Argentina

Posibles alineaciones de Argentina vs. Egipto

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marwan Attia, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Zico; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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