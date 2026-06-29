Por los 16avos de final del Mundial 2026, Brasil y Japón protagonizarán un vibrante partido en el Estadio Houston este lunes 29 de junio. Como se trata de un duelo imperdible, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El combinado de Carlo Ancelotti llegó a los cruces mostrando una línea de juego sólida y consistente: empató 1-1 ante la selección de Marruecos y posteriormente encadenó dos goleadas por 3-0 frente a Haití y Escocia, resultados que consolidan su candidatura al título. La gran figura del equipo es Vinícius Júnior, que suma 4 goles en el torneo y se mantiene como uno de los atacantes más determinantes de la competencia, mientras que Neymar reapareció con sus primeros minutos en el último compromiso oficial y Raphinha fue descartado por lesión, lo que obliga a reajustar el sistema ofensivo para los siguientes partidos.esneca+1

Por su parte, el cuadro de Hajime Moriyasu también exhibió un rendimiento de alto nivel competitivo: igualó 2-2 en un exigente debut contra Países Bajos, goleó 4-0 a Túnez y cerró la fase con un empate 1-1 ante Suecia, siempre con Zion Suzuki como guardameta decisivo gracias a sus intervenciones en momentos clave. Estos resultados posicionan a Japón como uno de los proyectos más estables del torneo y añaden atractivo al enfrentamiento, incrementando el interés de los usuarios por seguir la evolución de ambos equipos en las próximas fases.

El Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Japón en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 este lunes 29 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Japón?

El Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 29 de junio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

País / Región Canales / Plataformas Estados Unidos FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain Alemania ORF eins, SRF zwei, MagentaTV Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Brasil CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play Colombia DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV Perú DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Bolivia, Entel TV Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO Costa Rica FOX+ El Salvador Tigo Sports El Salvador Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana Pio Deportes

Brasil y Japón se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telefe, Mi Telefe, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, RTVE Play, La 1 de TVE, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)