Alemania y Costa de Marfil miden fuerzas por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.
En México, el partido Alemania vs. Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 podrá seguirse EN VIVO mediante ViX México, plataforma que ofrecerá la cobertura completa desde el BMO Field de Toronto. Los aficionados podrán acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas, computadoras y otros dispositivos compatibles para no perderse ningún detalle de este atractivo duelo entre europeos y africanos.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network y Telemundo, con cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Canadá para los aficionados del Mundial 2026.
Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a Movistar Plus+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios que permitirán ver el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En Alemania, los seguidores de la Mannschaft podrán acompañar el encuentro mediante la señal abierta de ZDF, una de las cadenas con mayor tradición en la cobertura de la selección alemana. En streaming, la plataforma MagentaTV ofrecerá la transmisión completa del compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo E.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del mercado, la cobertura estará complementada por señales locales como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Televisión, Teleamazonas, América Televisión y Canal 5 Uruguay, además de servicios digitales como Disney+ Premium, Flow, TyC Sports Play, Caracol Play y Paramount+.
En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante Entel TV. En Paraguay, el compromiso será emitido por GEN y Trece, canales que poseen los derechos para la cobertura del Mundial 2026 en territorio guaraní.
En Centroamérica, los aficionados contarán con diferentes alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará a cargo de RPC TV y TVMax, además de las plataformas Medcom GO y Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá verse por FOX+, mientras que en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles señales como Telecadena, Televisiete, Canal 4, FOX Centroamérica y los servicios de Tigo Sports en cada territorio.
Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia del torneo, el encuentro podrá verse a través de Globo, SporTV y SBT, mientras que las opciones digitales incluirán Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Disney+ Premium.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|14:00
|ViX México
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|13:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|22:00
|Movistar Plus+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Alemania
|22:00
|ZDF
|MagentaTV
|Argentina
|17:00
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Flow, Paramount+
|Colombia
|15:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|16:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|15:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Perú
|15:00
|América TV, DIRECTV Sports, TV360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|17:00
|Canal 5, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|16:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|17:00
|GEN, Trece
|-
|Panamá
|15:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|14:00
|FOX+
|-
|Honduras
|14:00
|Telecadena 7 y 4
|Tigo Sports Honduras
|Guatemala
|14:00
|Televisiete Canal 7
|Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
|El Salvador
|14:00
|Canal 4
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|14:00
|FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|16:00
|CDN Deportes
|-
|Puerto Rico
|16:00
|Telemundo Puerto Rico
|NAICOM
|Brasil
|17:00
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.
Canales de Telemundo y FOX para ver Alemania vs. Costa de Marfil en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la audiencia hispana. Además, el compromiso podrá verse online mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
- Partido: Alemania vs. Costa de Marfil
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
- Hora en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro)
- Hora en España: 22:00 horas
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Televisión en España: Movistar Plus+
- Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: BMO Field
- Ciudad: Toronto, Canadá
- Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente
Alemania intentará consolidar su liderato en el Grupo E y acercarse a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil buscará prolongar su gran inicio en el Mundial 2026. Con dos selecciones que ganaron en su estreno, el choque promete intensidad, goles y una importante audiencia en América y Europa.