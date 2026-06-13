vuelve a situarse en el centro del mapa futbolístico cuando se mida a Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del centro de México), y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha. Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick encabezan la nueva línea ofensiva brasileña, buena parte de la atención se detiene en el estado físico de Neymar Jr., cuya presencia en el debut frente a los Leones del Atlas sigue en duda.

Para quienes planean seguir el encuentro por televisión o vía streaming, la programación ofrece una amplia cobertura en diferentes territorios. En España, el Brasil vs. Marruecos podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que emitirán el partido en directo y con señal adaptada al público local. Es una oferta pensada tanto para el espectador de señal abierta como para el usuario que prefiere consumir el torneo desde servicios OTT.

Brazil's forward #10 Vinicius Jr celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Paraguay at the Neo Quimica Arena in Sao Paulo, Brazil, on June 10, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Brazil's forward #10 Vinicius Jr celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Paraguay at the Neo Quimica Arena in Sao Paulo, Brazil, on June 10, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

En Estados Unidos, la transmisión lineal estará a cargo de FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV asumirán la distribución digital para quienes opten por seguir el duelo desde móvil, Smart TV, tablet o computadora. La jornada también contará con relato radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, el choque se verá por Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, con opciones online mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo.

Señal en español de Telemundo y Peacock en vivo para seguir la transmisión de Brasil vs. Marruecos en directo, por la Jornada 1 de la Copa Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal en español de Telemundo y Peacock en vivo para seguir la transmisión de Brasil vs. Marruecos en directo, por la Jornada 1 de la Copa Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Sudamérica dispondrá igualmente de una cobertura amplia para el estreno mundialista de Brasil. En países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Brasil vs. Marruecos se podrá seguir por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y a través de la plataforma DGO, con refuerzos en señal abierta según el mercado: Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, entre otros.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Cobertura oficial de DGO y DIRECTV SPORTS (DSPORTS) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Cobertura oficial de DGO y DIRECTV SPORTS (DSPORTS) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP

A ello se suman alternativas de streaming como Disney+ Premium y Paramount+. En Bolivia, el partido se verá por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la emisión estará a cargo de GEN y Trece, acompañando el debut de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México16:00Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7ViX México, Azteca Deportes En Vivo
Estados Unidos (ET)18:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)15:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
España00:00 (domingo)TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Argentina19:00Telefe, DIRECTV Sports Argentinamitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+
Colombia17:00Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Chile18:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
Ecuador17:00Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Perú17:00América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Uruguay19:00Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayDGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
Venezuela18:00DIRECTV Sports Venezuela, ElevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Bolivia18:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay19:00GEN, Trece
Panamá17:00RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
Costa Rica16:00FOX Costa RicaViX, FOX+
Honduras16:00Canal 5 Televicentro, FOX HondurasViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
Guatemala16:00Tigo Sports GuatemalaViX
El Salvador16:00Tigo Sports El SalvadorViX
Nicaragua16:00Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports NicaraguaViX
República Dominicana18:00Pio DeportesViX
Puerto Rico18:00TelemundoNAICOM
Brasil19:00Globo, SporTV, SBTGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports

Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoUniversoFS1Streaming
Nueva York, NYCanal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Miami, FLCanal 51, Xfinity 13DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Orlando, FLCanal 31, Spectrum 62, Xfinity 21DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Tampa, FLCanal 49, Spectrum 19, Xfinity 21DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2, Spectrum 24DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Chicago, ILCanal 44 y 5.3, Xfinity 4DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Dallas, TXCanal 39, Spectrum 10DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Houston, TXCanal 47, Xfinity 11DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
San Antonio, TXCanal 60, Spectrum 17DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52UniversoFS1Peacock TV, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39, Cox 20DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39, Cox 9DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
San Francisco, CACanal 48, Xfinity 18DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4, Xfinity 326DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Denver, COCanal 25, Xfinity 11DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Washington D.C.Canal 44DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Brasil vs. Marruecos
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
  • Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: MetLife Stadium
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Capacidad: 82,500 espectadores

Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.

DIRECTV-DGO-BRASIL-MARRUECOS-AMERICA-TV-CANAL-5-CARACOL
Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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