Brasil vuelve a situarse en el centro del mapa futbolístico cuando se mida a Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del centro de México), y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha. Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick encabezan la nueva línea ofensiva brasileña, buena parte de la atención se detiene en el estado físico de Neymar Jr., cuya presencia en el debut frente a los Leones del Atlas sigue en duda.
Para quienes planean seguir el encuentro por televisión o vía streaming, la programación ofrece una amplia cobertura en diferentes territorios. En España, el Brasil vs. Marruecos podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que emitirán el partido en directo y con señal adaptada al público local. Es una oferta pensada tanto para el espectador de señal abierta como para el usuario que prefiere consumir el torneo desde servicios OTT.
En Estados Unidos, la transmisión lineal estará a cargo de FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV asumirán la distribución digital para quienes opten por seguir el duelo desde móvil, Smart TV, tablet o computadora. La jornada también contará con relato radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, el choque se verá por Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, con opciones online mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo.
Sudamérica dispondrá igualmente de una cobertura amplia para el estreno mundialista de Brasil. En países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Brasil vs. Marruecos se podrá seguir por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y a través de la plataforma DGO, con refuerzos en señal abierta según el mercado: Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, entre otros.
A ello se suman alternativas de streaming como Disney+ Premium y Paramount+. En Bolivia, el partido se verá por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la emisión estará a cargo de GEN y Trece, acompañando el debut de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|16:00
|Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7
|ViX México, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|18:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|15:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|España
|00:00 (domingo)
|TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
|Argentina
|19:00
|Telefe, DIRECTV Sports Argentina
|mitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+
|Colombia
|17:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Chile
|18:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Ecuador
|17:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|17:00
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|19:00
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
|Venezuela
|18:00
|DIRECTV Sports Venezuela, Eleven
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Bolivia
|18:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|19:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|17:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
|Costa Rica
|16:00
|FOX Costa Rica
|ViX, FOX+
|Honduras
|16:00
|Canal 5 Televicentro, FOX Honduras
|ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
|Guatemala
|16:00
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|El Salvador
|16:00
|Tigo Sports El Salvador
|ViX
|Nicaragua
|16:00
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|República Dominicana
|18:00
|Pio Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|18:00
|Telemundo
|NAICOM
|Brasil
|19:00
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports
Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|Universo
|FS1
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51, Xfinity 13
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31, Spectrum 62, Xfinity 21
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49, Spectrum 19, Xfinity 21
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2, Spectrum 24
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44 y 5.3, Xfinity 4
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39, Spectrum 10
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47, Xfinity 11
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|San Antonio, TX
|Canal 60, Spectrum 17
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Universo
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39, Cox 20
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39, Cox 9
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48, Xfinity 18
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4, Xfinity 326
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25, Xfinity 11
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
Horarios, TV y cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Brasil vs. Marruecos
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Capacidad: 82,500 espectadores
Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.