No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Otras dos selecciones quieren seguir haciendo historia en la Copa Mundial de Fútbol 2026 este jueves 09 de julio. Francia enfrentará a Marruecos por los cuartos de final en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos), desde las 16:00 ET. ¿Quieres saber dónde ver el partido Francia vs. Marruecos en vivo y en directo online? A continuación, te detallo cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura del encuentro por el pase a las semifinales del máximo torneo de selecciones de la FIFA desde cualquier lugar en el que te encuentres.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos EN VIVO ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
México (centro)Ciudad de México14:00
México (Pacífico)Tijuana14:00
España (peninsular)Madrid22:00
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami16:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)15:00 / 14:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles13:00
ColombiaBogotá15:00
PerúLima15:00
EcuadorQuito15:00
BoliviaLa Paz16:00
VenezuelaCaracas16:00
Chile (continental)Santiago16:00
ArgentinaBuenos Aires17:00
UruguayMontevideo17:00
ParaguayAsunción17:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo17:00
PortugalLisboa21:00
FranciaParís22:00
AlemaniaBerlín22:00
ItaliaRoma22:00
Reino UnidoLondres21:00
MarruecosRabat21:00

¿Qué canal TV transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS y Streaming Online por los cuartos de final del Mundial 2026?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS este jueves 09 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileSeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+
ColombiaCanal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
AlemaniaMagentaTV, ORF einsDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoITV 1 UK, STVITVX, STV Player, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
El partido entre Francia y Marruecos se disputará en Boston este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El partido entre Francia y Marruecos se disputará en Boston este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, R. Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
RTVE PLAY, TVE La 1, LA1 HD, CANAL 1, DirecTV, Telemundo Deportes EN VIVO - ver partido Francia vs. Marruecos por TV y Online | VIDEO
Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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