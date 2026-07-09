Otras dos selecciones quieren seguir haciendo historia en la Copa Mundial de Fútbol 2026 este jueves 09 de julio. Francia enfrentará a Marruecos por los cuartos de final en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos), desde las 16:00 ET. ¿Quieres saber dónde ver el partido Francia vs. Marruecos en vivo y en directo online? A continuación, te detallo cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura del encuentro por el pase a las semifinales del máximo torneo de selecciones de la FIFA desde cualquier lugar en el que te encuentres.
¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos EN VIVO ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México (centro)
|Ciudad de México
|14:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|14:00
|España (peninsular)
|Madrid
|22:00
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|16:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|15:00 / 14:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|13:00
|Colombia
|Bogotá
|15:00
|Perú
|Lima
|15:00
|Ecuador
|Quito
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|16:00
|Venezuela
|Caracas
|16:00
|Chile (continental)
|Santiago
|16:00
|Argentina
|Buenos Aires
|17:00
|Uruguay
|Montevideo
|17:00
|Paraguay
|Asunción
|17:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|17:00
|Portugal
|Lisboa
|21:00
|Francia
|París
|22:00
|Alemania
|Berlín
|22:00
|Italia
|Roma
|22:00
|Reino Unido
|Londres
|21:00
|Marruecos
|Rabat
|21:00
¿Qué canal TV transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS y Streaming Online por los cuartos de final del Mundial 2026?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO GRATIS este jueves 09 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Perú
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Alemania
|MagentaTV, ORF eins
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|ITV 1 UK, STV
|ITVX, STV Player, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, R. Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.