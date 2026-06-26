La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 llega a uno de sus momentos más emocionantes. Uruguay y España se enfrentan en la tercera y última jornada del Grupo H con mucho más que tres puntos en juego: el boleto a los octavos de final.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa suma 2 puntos tras igualar en sus dos primeras presentaciones, mientras que España lidera la zona con 4 unidades. Sin embargo, Cabo Verde (2) y Arabia Saudita (1) también mantienen opciones matemáticas de avanzar, por lo que la clasificación se definirá de manera simultánea en ambos partidos del grupo.

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Si te preguntas qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra España, aquí encontrarás todos los escenarios posibles, cómo podría terminar la tabla y qué resultados necesita la Celeste para seguir soñando con el título mundial.

En un vistazo: ¿qué necesita Uruguay?

Si Uruguay... Puntos ¿Clasifica? ¿Depende de otro resultado? 🟢 Gana 5 ✅ Sí ❌ No 🟡 Empata 3 ⚠️ Puede clasificar ✅ Sí 🔴 Pierde 2 ❌ Muy complicado ✅ Sí

En pocas palabras:

Ganar significa clasificar a los octavos de final.

significa clasificar a los octavos de final. Empatar obliga a esperar lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

obliga a esperar lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Perder deja a Uruguay muy cerca de la eliminación.

Así está la tabla del Grupo H antes de la última fecha

Posición Selección PJ Pts 1 España 2 4 2 Uruguay 2 2 3 Cabo Verde 2 2 4 Arabia Saudita 2 1

Partidos de la última jornada

🇺🇾 Uruguay vs. España

🇨🇻 Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Los dos primeros lugares avanzan a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Uruguay le gana a España?

Es el escenario que toda la afición uruguaya espera.

Con una victoria, la Celeste llegará a 5 puntos, superará a España en la clasificación y asegurará matemáticamente su presencia en los octavos de final, sin importar lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Además, dependiendo del marcador y de la diferencia de goles, incluso podría quedarse con el primer lugar del Grupo H, un detalle importante porque evitaría enfrentarse a otro líder de grupo en la siguiente ronda.

Si Uruguay gana...

Clasifica automáticamente a los octavos de final.

No depende del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Puede terminar como líder del Grupo H.

Llegaría invicto a la fase eliminatoria.

Resultado Puntos Situación Clasificación Victoria 5 Depende solo de sí mismo ✅ Clasificado

¿Qué pasa si Uruguay empata con España?

El empate mantiene con vida a Uruguay, pero ya no dependerá únicamente de su propio resultado.

Con 3 puntos, la clasificación quedará sujeta al desenlace del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Dependiendo de esa combinación, la Celeste podría avanzar, quedar eliminada o verse favorecida por los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

En este escenario, cada gol anotado y recibido puede marcar la diferencia.

Si Uruguay empata...

Deberá esperar el resultado del otro partido.

La diferencia de goles podría definir la clasificación.

También entran en juego los goles anotados y otros criterios de desempate.

Resultado Puntos Situación Clasificación Empate 3 Depende del otro partido ⚠️ En suspenso

¿Qué pasa si Uruguay pierde contra España?

Es el panorama más complicado para la Celeste.

Con una derrota permanecerá con 2 puntos, mientras que España llegará a 7 unidades y asegurará el liderato del Grupo H.

Uruguay ya no controlará su destino y necesitará que el resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita le favorezca para mantener opciones de avanzar.

Si Uruguay pierde...

España clasificará como líder del grupo.

Uruguay dependerá completamente del otro partido.

Un triunfo de Cabo Verde podría dejarlo eliminado.

Arabia Saudita también podría superarlo si consigue una victoria y los desempates lo favorecen.

Resultado Puntos Situación Clasificación Derrota 2 Muy comprometido ❌ Depende de otros resultados

Las nueve combinaciones posibles para Uruguay

La última jornada del Grupo H ofrece nueve escenarios distintos según el resultado de ambos partidos.

Resultado de Uruguay Cabo Verde vs. Arabia Saudita Panorama para Uruguay 🟢 Gana Gana Cabo Verde ✅ Clasifica 🟢 Gana Empate ✅ Clasifica 🟢 Gana Gana Arabia Saudita ✅ Clasifica 🟡 Empata Gana Cabo Verde ⚠️ Depende de la diferencia de goles 🟡 Empata Empate ⚠️ Depende de los criterios de desempate 🟡 Empata Gana Arabia Saudita ⚠️ Depende de la diferencia de goles 🔴 Pierde Gana Cabo Verde ❌ Muy cerca de la eliminación 🔴 Pierde Empate ⚠️ Necesita una combinación favorable 🔴 Pierde Gana Arabia Saudita ⚠️ Puede quedar eliminado según los desempates

Importante: en varios de estos escenarios, la clasificación podría decidirse por diferencia de goles, goles anotados, enfrentamiento directo, Fair Play o incluso un sorteo, de acuerdo con el reglamento de la FIFA.

¿Qué necesita cada selección para clasificar?

Selección Objetivo en la última fecha España Ganar o empatar para asegurar el liderato del grupo. Uruguay Ganar para clasificar sin depender de nadie. Cabo Verde Buscar la victoria y esperar el resultado de Uruguay vs. España. Arabia Saudita Ganar y esperar una combinación favorable.

¿Cómo se define un empate en puntos?

Si dos o más selecciones terminan igualadas en unidades, la FIFA utiliza los siguientes criterios para definir la clasificación:

Mayor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles anotados.

Resultado entre las selecciones empatadas.

Menor cantidad de tarjetas (Fair Play).

Sorteo oficial organizado por la FIFA.

Por esa razón, cada gol puede modificar por completo la clasificación del Grupo H.

¿Uruguay puede terminar primero del Grupo H?

Sí. Si derrota a España llegará a 5 puntos y tendrá posibilidades de finalizar como líder del grupo, dependiendo de la diferencia de goles con la que concluya la jornada.

Finalizar primero también podría representar un cruce más favorable en los octavos de final y evitar a otro candidato al título en la siguiente ronda.

¿Uruguay puede quedar eliminado incluso empatando?

Sí. Aunque sumar un punto mantiene abiertas sus opciones, el empate no garantiza la clasificación.

Si Cabo Verde obtiene un resultado favorable o si varios equipos terminan igualados en puntos, la diferencia de goles y los demás criterios de desempate podrían dejar fuera a la selección uruguaya.

Por eso, el triunfo aparece como el único resultado que le permite avanzar sin depender de terceros.

Lo que está en juego para Uruguay

Después de empatar sus dos primeros compromisos, Uruguay afronta una auténtica final en el Mundial 2026. La selección de Marcelo Bielsa todavía no conoce la derrota, pero tampoco ha celebrado una victoria, por lo que el choque frente a España representa su examen más importante de la fase de grupos.

Ganar significa clasificar a los octavos de final sin mirar ningún otro resultado. En cambio, un empate o una derrota obligarán a jugadores, cuerpo técnico e hinchas a seguir con atención cada minuto del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, donde también se definirá el futuro del Grupo H.

Los 90 minutos en Guadalajara pueden cambiar por completo el destino de la Celeste. Una victoria la instalará entre las 16 mejores selecciones del torneo; cualquier otro marcador abrirá la puerta a una definición por diferencia de goles, goles anotados o criterios de desempate. El Grupo H promete una de las definiciones más emocionantes del Mundial FIFA 2026.