Ecuador llega a la última jornada del Grupo E con el margen de error agotado. Después de perder 1-0 ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao, la selección dirigida por Sebastián Beccacece afrontará una auténtica final este jueves 25 de junio ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Tri no solo depende de lo que haga frente a los tetracampeones del mundo. El resultado del partido entre Curazao y Costa de Marfil también será determinante para definir si Ecuador avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 o queda eliminado.

Así llega la tabla de posiciones del Grupo E

Posición Selección Puntos DG 1. Alemania 6 +7 2. Costa de Marfil 3 0 3. Ecuador 1 -1 4. Curazao 1 -6

Tabla antes de la tercera y última jornada.

¿Qué pasa si Ecuador le gana a Alemania?

Este es el único resultado que mantiene vivas las aspiraciones reales de la Tri.

Si Ecuador derrota a Alemania llegará a 4 puntos, pero todavía deberá esperar qué ocurra entre Costa de Marfil y Curazao.

Estos son los escenarios:

✅ Si Curazao derrota a Costa de Marfil , Ecuador podría pelear el segundo lugar del grupo dependiendo de la diferencia de goles.

, Ecuador podría pelear el segundo lugar del grupo dependiendo de la diferencia de goles. ✅ Si Costa de Marfil empata con Curazao , Ecuador también tendría opciones de terminar segundo o como uno de los mejores terceros, según la diferencia de goles y otros criterios de desempate.

, Ecuador también tendría opciones de terminar segundo o como uno de los mejores terceros, según la diferencia de goles y otros criterios de desempate. ✅ Incluso si Costa de Marfil gana, Ecuador todavía podría aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros del Mundial, aunque dependería de los resultados de los demás grupos.

¿Qué pasa si Ecuador empata con Alemania?

Un empate dejaría a Ecuador con apenas 2 puntos.

Con ese registro, la clasificación sería extremadamente complicada, ya que quedaría por detrás de Costa de Marfil si los africanos suman al menos un empate y, además, tendría muy pocas posibilidades de ingresar entre los mejores terceros del torneo.

En resumen

Ecuador: 2 puntos.

Necesitaría una combinación casi imposible de resultados.

La eliminación sería el escenario más probable.

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Alemania?

Si la Tri vuelve a caer, terminará la fase de grupos con apenas 1 punto.

En ese escenario quedará eliminada del Mundial 2026 sin importar lo que ocurra entre Curazao y Costa de Marfil. Alemania aseguraría el liderato con puntaje perfecto y Ecuador firmaría una de las mayores decepciones del torneo tras llegar como subcampeón de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los posibles escenarios de Ecuador

Resultado ante Alemania ¿Sigue con vida? ¿Depende de otros resultados? ✅ Gana Sí Sí 🤝 Empata Muy difícil Sí ❌ Pierde No No

¿Qué resultado necesita Ecuador para clasificar?

La respuesta corta es sencilla: Ecuador necesita derrotar a Alemania.

Sin una victoria no tendrá posibilidades reales de avanzar a los dieciseisavos de final. Incluso ganando, deberá mirar de reojo lo que suceda entre Curazao y Costa de Marfil y, posteriormente, la clasificación de los mejores terceros del Mundial.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania?

Detalle Información Partido Ecuador vs. Alemania Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora en Ecuador 3:00 p.m. Hora ET 4:00 p.m. Hora PT 1:00 p.m. Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey Competición Jornada 3 del Grupo E

¿Quién tiene la ventaja?

Sobre el papel, Alemania parte como favorita. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann ya aseguró el primer lugar del Grupo E tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, mientras que Ecuador todavía no conoce la victoria ni ha marcado goles en el torneo. Sin embargo, la necesidad de la Tri convierte este compromiso en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.