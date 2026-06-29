Ahora mismo, Brasil y Japón se enfrentan en el Estadio Houston por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo. En el primer tiempo, Kaishu Sano anotó a los 29 minutos ; Casemiro hizo lo suyo en el segundo tiempo a los 56’ con un gran remate de cabeza para vencer al arquero nipón. Por el momento, ambos equipos empatan e irían al alargue.

RESULTADO EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Sigue el resultado en vivo y en directo del partido Brasil vs. Japón desde el estadio Houston, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026.

EQUIPOS RESULTADO BRASIL 1 JAPÓN 1

El Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora inició EN VIVO el Brasil vs. Japón en distintos países del mundo?

El juego Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Japón?

Este sábado 27 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes

Resultado final del Brasil vs. Japón

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026.