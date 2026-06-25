Ecuador afronta este jueves su partido más importante de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se enfrentará a Alemania en el MetLife Stadium con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Además del triunfo, la Tri dependerá de otros resultados para seguir en carrera.

¿Quién ganó el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy por el Mundial 2026?

PARTIDO RESULTADO GOLES Ecuador 1 Nilson Ángulo 9′ Alemania 1 Leroy Sané 2′

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Consciente de la trascendencia del encuentro, Beccacece realizará dos modificaciones en su alineación respecto al último compromiso. Joel Ordóñez reemplazará a Jordy Alcívar, mientras que Nilson Angulo ocupará el lugar de Pervis Estupiñán. Hernán Galíndez estará bajo los tres palos; la defensa estará conformada por Alan Franco, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho; en el mediocampo aparecerán Pedro Vite, Moisés Caicedo y John Yeboah; mientras que Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia liderarán el ataque ecuatoriano.

Alemania, en cambio, llega con el boleto asegurado a la siguiente ronda y como líder del Grupo E. El conjunto de Julian Nagelsmann selló su clasificación tras golear 7-1 a Curazao y vencer a Costa de Marfil, por lo que afrontará este compromiso con mayor tranquilidad. El técnico alemán solo realizará dos cambios en su formación: Antonio Rüdiger ingresará por el lesionado Nico Schlotterbeck y David Raum sustituirá a Nathaniel Brown.

La Mannschaft alineará con Manuel Neuer en la portería; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y David Raum en defensa; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Jamal Musiala y Florian Wirtz en la zona de creación; mientras que Leroy Sané y Kai Havertz comandarán el ataque.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sede también de la final del Mundial 2026. El pitazo inicial está programado para las 16:00 horas locales (20:00 GMT) y será dirigido por la árbitra estadounidense Tori Penso. Para Ecuador será una auténtica final; para Alemania, una oportunidad de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y confirmar su candidatura al título.