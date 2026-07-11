Una de las llaves más comentadas de los últimos días fue el Noruega vs. Inglaterra, donde protagonizaron uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Con Erling Haaland y Harry Kane, como los máximos artilleros de su selección, el ganador enfrentará al ganador de la llave entre Argentina vs. Suiza el próximo miércoles 15 de julio. Conoce el resultado del partido, resumen, estadísticas y todos los detalles que debes saber sobre el compromiso jugado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Inglaterra vs. Noruega EN VIVO GRATIS por señal abierta, válido por cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Resultado del partido Noruega vs. Inglaterra

Sigue el resultado del partido Noruega vs. Inglaterra por cuartos de fina de la Copa Mundial 2026.

Equipos Resultado final tras el Tiempo Extra Noruega 1 (Andreas Schjelderup 36′) Inglaterra 2 (Jude Bellingham 45+2′ - 93′)

Estadísticas del partido Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra fue ligeramente superior a Noruega en un partido muy parejo, reflejando una mayor presencia ofensiva y un mejor control del balón. El conjunto inglés registró 14 remates, de los cuales 8 fueron al arco, mientras que Noruega respondió con 13 disparos y 5 entre los tres palos.

En la posesión, Inglaterra también tuvo una leve ventaja con 53% frente al 47% de Noruega, además de completar 606 pases con una precisión del 91%, superando los 537 pases y 86% de efectividad del equipo noruego. Noruega cometió más infracciones (10 contra 8) y fue el único equipo amonestado con una tarjeta amarilla. En acciones de ataque, los noruegos generaron más tiros de esquina (7 contra 4), mientras que Inglaterra cayó en posición adelantada con mayor frecuencia (5 veces contra 1 de Noruega). En conjunto, las estadísticas muestran un encuentro equilibrado, aunque con una ligera superioridad inglesa en la generación de juego y la eficacia ofensiva.

Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final: previa del partido

Los “Vikingos” y los “Tres Leones” buscarán instalarse entre los cuatro mejores equipos del planeta en la cita que se lleva a cabo en Norteamérica, México y Canadá. El último enfrentamiento entre Inglaterra y Noruega fue el 3 de septiembre de 2014, en un amistoso jugado en Wembley, donde los Tres Leones se impusieron 1-0 gracias a un tanto de Wayne Rooney. En el historial entre ambos hay 11 duelos: Inglaterra domina con seis victorias, Noruega suma dos y registran tres empates.

Resultados de Noruega en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo I: Triunfo 4 a 1 vs. Irak - Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra.

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra. Fecha 2 del Grupo I: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos).

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos). Fecha 3 del Grupo I: Derrota 4 a 1 vs. Francia - Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante)

- Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante) 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).

- Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos). Octavos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil - Dos goles de Erling Haaland (Neymar Jr. descontó para los sudamericanos).

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L: Victoria 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).

- Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas). Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.

Fecha 3 del Grupo L: Victoria 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

- Goles de Jude Bellingham y Harry Kane. 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).

- Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. México - Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos).