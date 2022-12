El romance entre la cantante, Tini Stoessel, y el futbolista de la selección de Argentina, Rodrigo De Paul, se inició en medio de una polémica, pues el deportista se encontraba casado y apenas había nacido su último hijo cuando inició su romance con la cantante de “Miénteme”.

Pero este no es el único romance entre futbolistas y cantantes famosas. Por el contrario, esta reciente imagen de Tini y Rodrigo en un concierto de la cantante nos hace recordar qué otras parejas del medio se enamoraron así.

Shakira y Piqué

Foto de mayo del 2011 en la que aparece Shakira y Gerard Pique durante su tour "The Sun Comes Out World Tour". (Foto: AP)

La expareja conformada por la cantante Shakira y el defensa Gerard Piqué hace unos meses anunciaron el fin de su larga relación.

Ellos se conocieron durante el rodaje del videoclip Waka Waka en el que Gerard Piqué participó y que fue considerada una de las canciones más importantes de todos los mundiales.

Shakira y Piqué se enamoraron y meses después confirmaron su relación a través de un mensaje de Twitter.

Cuando Piqué campeonó con el Barcelona, Shakira lo subió al escenario y, al mismo estilo de Tini y De Paul, Piqué y Shakira también estuvieron juntos en el escenario y moviendo las caderas.

David Beckham y Victoria

David Beckham confesó a Gary Neville lo que Victoria más odia de él (Foto: Instagram)

Otra de las parejas que mantiene un sólido romance desde que se conocieron son el futbolista inglés, David Beckham, y la ex Spice Girls, Victoria, quienes tienen más de 20 años de casados.

La pareja se conoció en los años 90, precisamente en 1997 cuando las Spice Girls dieron un concierto como parte del entrenamiento de un partido del Manchester United, equipo en el que David Beckham militaba.

El futbolista estaba tan emocionado por conocer a Victoria que cuando sucedió no pudo hablarle y se quedó con las ganas de salir. En una segunda oportunidad, David no lo pensó dos veces y le pidió su número telefónico a Victoria, ella aceptó y fue así como inició esta historia de amor.

Kun Agüero y la princesita Karina

El 'Kun' Agüero y su novia Karina Tejeda asistirán al matrimonio de Messi. Incluso Tejeda cantará en la ceremonia. (Instagram/Kun Aguero)

Una de las relaciones más polémicas de Argentina fue la que protagonizaron, el exfutbolista Sergio Kun Agüero y la cantante de cumbia Karina la princesita.

La pareja tuvo cuatro años de sólida relación y fue la cantante quien afirmó que el Kun fue el amor de su vida.

Sin embargo, la pareja se separó y tiempo después, la princesita reveló que sufrió depresión tras su última relación. “En un momento de mi vida quise morirme, pero no matarme. Estaba con depresión. Además, no contar ciertas cosas no te hace bien. Me han pasado cosas muy fuertes, no lo hablo desde la victimización, sí desde la superación”, contó la cantante.

Ella dijo que atravesó duros momentos porque la juzgaban por su físico y por ser cantante de cumbia.

“Me decían gorda, grasa. Todas cosas horribles. Eso de diferenciar y clasificar a las personas según su clase, en su momento me dolía. Era como que ‘canta cumbia, no pop’. ¿Por qué una persona (como el Kun), que podría tener otro tipo de mujeres, va a estar con esto?’”, dijo.

Neymar y Gabily

Neymar: el exigente menú que el brasileño pidió comer luego de cada partido del mundial | Foto: @fifaworldcup_es / Twitter

El futbolista del PSG, Neymar, también tuvo un romance con la cantante Gabily, la cual duró poco menos de un año y que aseguran fue una relación abierta.

Todo ocurrió durante la pandemia, cuando el jugador brasileño comenzó a verse con la artista. Incluso, se rumorea que el propio futbolista brasileño invitó a Gabily a pasar un mes con él en París. Sin embargo, la relación no prosperó y solo fue parte de la cuarentena.

Pelé y Xuxa

La foto tomada el 14 de mayo de 1983 muestra al jugador de fútbol brasileño Pelé y su entonces pareja, la cantante y presentadora de televisión brasileña Maria das Gra as Meneghel, alias Xuxa, durante el 36º Festival Internacional de Cine de Cannes (Foto: Ralph Gatti / AFP)

Uno de los romances más polémicos en el mundo del fútbol fue el romance que protagonizaron Pelé y la animadora y cantante Xuxa.

Las figuras brasileñas se conocieron durante una sesión de fotos en la que ella participó sin siquiera tener la mayoría de edad.

Se dice que Xuxa no quiso tener una cita con Pelé pero el campeón mundial llamó al papá de Xuxa y finalmente esta aceptó.

“Le dije que vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era broma pero luego terminé aceptando”, contó Xuxa quien también reveló durante una entrevista que Pelé fue la primera relación que ella tuvo en su vida y quien duró 6 años, tiempo en el cual asegura fue traicionada continuamente por el jugador.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán están más felices que nunca. (Foto: Instagram)

En Perú, un caso similar ocurrió entre el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán y la cantante salsera Yahaira Plasencia, quienes vivieron un sonado romance, el cual terminó en medio de una supuesta infidelidad por parte de ella.

Luego de un tiempo, Jefferson y Yahaira regresaron e incluso convivieron durante la pandemia en Rusia, pero al regresar al Perú, ambos se separaron y no se les ha vuelto a ver juntos otra vez.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR