La selección de Panamá hará su estreno en la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 17 de junio cuando enfrente a Ghana por la primera jornada del Grupo L. El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT en Estados Unidos) , en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por avanzar a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen llega a la máxima cita del fútbol con la ilusión de competir nuevamente en el escenario más importante del planeta, respaldado por una generación que ha consolidado a Panamá entre las selecciones más competitivas de Concacaf. Del otro lado estará Ghana, una de las potencias tradicionales del fútbol africano, que buscará imponer su experiencia internacional en el arranque del Grupo L.

Los aficionados panameños podrán seguir el partido por señal abierta y mediante plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. RPC TV será una de las principales alternativas para seguir todas las incidencias del estreno canalero en el Mundial 2026.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Ghana para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá programación especial, análisis previo, alineaciones confirmadas y todos los detalles desde el BMO Field Stadium de Toronto.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Ghana por streaming?

Para seguir la transmisión de Panamá vs. Ghana por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.

Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Partido: Panamá vs. Ghana

Panamá vs. Ghana Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L) Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Hora: 18:00 horas de Panamá; 7:00 p.m. ET; 4:00 p.m. PT

18:00 horas de Panamá; 7:00 p.m. ET; 4:00 p.m. PT TV en Panamá: RPC TV y TVMax

RPC TV y TVMax Streaming: Medcom GO y Tigo Sports Panamá

Medcom GO y Tigo Sports Panamá Estadio: BMO Field Stadium

BMO Field Stadium Ciudad: Toronto, Canadá

Panamá inicia una nueva aventura mundialista con el desafío de sumar puntos desde la primera jornada frente a una selección ghanesa que cuenta con una amplia tradición internacional. El resultado podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en un Grupo L que también integran Inglaterra y Croacia, dos de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares de la zona.

Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)